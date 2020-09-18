"Ölümümden Müge Anlı sorumludur" mektubu bırakan kadının eşi, kameralar önünde beddua etti Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından ifadesi alınan Ümit Can Uygun'un annesi kafasından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Geride "Ölümümden Müge Anlı sorumludur" mektubu bırakan kadının eşi Durak Uygun "Müge Anlı'yı Allah'a havale ediyorum. Allah onu perişan etsin" diye konuştu.

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından ifadesi alınan Ümit Can Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun, Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

"ONLARI HAVALE EDİYORUM"

Gündeme bomba gibi düşen olay sonrası gözlerin çevrildiği eşi Durak Uygun "Benim eşim müge anlının bir kelimesine kendinin öldürdü. Benim eşim yanına yazmış benim ölüm nedenim Müge Anlı'dır demiş. Benim eşim o kadar gururlu ki dayanamadı. Müge Anlı'yı Allah'a havale ediyorum. Allah onu perişan etsin" şeklinde konuştu.

"BİZZAT HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Cinayetle suçlanan Ümitcan Uygur ise Aleyna Çakır'ın babasına yönelik ağır suçlamalarda bulundu. "Ben şimdiye kadar çıkıp konuşmadım" diyen Uygur, annesinin ölümü sonrası şu ifadeleri kullandı: "Benim annem şimdi orada yatıyor. Aleyna'da orada yatıyor. Aleyna'nın anneleri babaları cayır cayır ağlıyorlar. Kendi babası kızına tecavüz eden kansızın biridir. Bakın bunu kimse unutmasın. Kendi babası kızına tecavüz edipte televizyonda bağıran insanlardır. Şimdiye kadar hep sessiz kaldım. Avukatım bana sessiz kalacağız dedi. Ama bu saatten sonra kimse susmayacak. Sizin yüzünüzden dolay benim annem orada yatıyor. Bu ölümden de Müge Anlı ve yanında çalışıp da beni 24 saat arayanlar suçludur. Oğlum buraya bağlan diyenlerdir. Bizzat hepsinden şikayetçiyim."