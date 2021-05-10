"Ölümü hak ettim" notu bıraktı ölü bulundu
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"Ölümü hak ettim" notu bıraktı ölü bulundu

'Ölümü hak ettim' notu bıraktı ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da "ölümü hak ettim" notu bırakıp kaybolan bir kişi, sulama kanalında bu sabah ölü bulundu.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde oturan evli ve 1 çocuk babası Abdullah Balkaya, 2 Mayıs günü teravih namazını evde eşi ve çocuğuyla kıldıktan sonra saat 23.00'da yatağa geçti. Aile üyeleri sahura kalktıklarında Abdullah Balkaya'nın maaşını ve cep telefonunu yatak odasına bırakıp nüfus cüzdanıyla birlikte evden gittiğini fark etti.

"ÖLÜMÜ HAK ETTİM"

Bunun üzerine eşi Sevdet Balkaya, akrabalarına durumu bildirip kocasını aramaya çıktı ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Aile durumu polise bildirdi ve ekipler Abdullah Balkaya'yı aramaya başladı. Bekçilik yapan Abdullah Balkaya'nın cep telefonunu inceleyen ailesi internet geçmişinde son günlerde intihar ile ilgili bilgiler arattığını, taslak mesajlarında da "Benim ölümüm kimseyi bağlamaz. Ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu" yazısını gördü. Mesajı da polise bildiren aile, geçtiğimiz gün mahallede AFAD ekipleriyle de tarla ve sulama kanallarında da arama yaptı ancak herhangi bir ize rastlamadı.

CANSIZ BEDENİ SULAMA KANALINDA BULUNDU

Bu sabah ise Seyhan ilçesine bağlı Mürsel Mahallesi'nde yoldan giden bir kişi sulama kanalında hareketsiz halde yatan şahıs olduğunu fark edip polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sualtı polisi şahsı kanaldan çıkardı. Sağlık görevlileri şahsın öldüğünü belirledi. Polis yaptığı incelemede şahsın 2 Mayıs günü kaybolan Abdullah Balkaya olduğunu belirledi. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

'Ölümü hak ettim' notu bıraktı ölü bulundu
'Ölümü hak ettim' notu bıraktı ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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