Ölümü Gör filmi konusu nedir? Ölümü Gör oyuncuları ve fragmanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ölümü Gör filmi konusu nedir? Ölümü Gör oyuncuları ve fragmanı

Ölümü Gör filmi, 3 aylık ömrü kaldığını öğrenen genç bir adamın, hayatının geri kalanını huzur içinde geçirmek için yaptıklarını konu ediniyor. Yaşar, öleceğini düşünerek yaptığı her şeyden iyileştiğini öğrendiğinde pişman olur. Keşke ölsem dedirten olaylar yaşayan Yaşar, çıkmazdan kurtulabilecek mi?

Ölümü Gör filmi konusu nedir? Ölümü Gör oyuncuları ve fragmanı
15.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:57

Yaşar'ın ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide aldığı kararların başına neler açtığını izleyici karşısına getiren Ölümü Gör filmi, başrollerinde Gökçe Özyol ve Akasya Asıltürkmen yer alıyor. İşte, Ölümü Gör filmi hakkında ayrıntılı bilgi...

Sinema ile ilgili her şey için tıklayın...

ÖLÜMÜ GÖR OYUNCULARI

Yönetmenliğini Bora Onur'un üstlendiği komedi türündeki filmin oyuncuları arasında; Gökçe Özyol, Akasya Asıltürkmen, Taner Ergör, Ebru Karanfilci ve Esin Civangil gibi isimler bulunuyor.

Ölümü Gör filmi konusu nedir? Ölümü Gör oyuncuları ve fragmanı

ÖLÜMÜ GÖR FİLMİ KONUSU

Geçirdiği panik atak sonrası hastaneye kaldırılan Yaşar,beyninde tümör olduğunu öğrenir ve sadece üç aylık ömrü kalmıştır. son günlerini de en iyi şekilde geçirmeye karar veren Yaşar, kalbini kırklarından af dilerken, bir yandan da kalbini kıranlardan intikam alma yoluna girer. Ayrıca öleceğini düşünerek de çevresindekilerden borçlar ve bankalardan da kredi alır. Bu noktada iyileştiğini öğrenen Yaşar, düşüncesizce yaptıklarından kurtulmak için insan üstü çaba sarfeder.

Ölümü Gör filmi konusu nedir? Ölümü Gör oyuncuları ve fragmanı
Ölümü Gör filmi konusu nedir? Ölümü Gör oyuncuları ve fragmanı
Ölümü Gör filmi konusu nedir? Ölümü Gör oyuncuları ve fragmanı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Haber
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Haber
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak 'çöl tozları' için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak "çöl tozları" için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya 'Trump'ın ölüm saati' adı verildi
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya "Trump'ın ölüm saati" adı verildi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Sokakta top oynayan gençler, polisin gelmesiyle koşarak evlerine kaçtı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Murat Kurum Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Sermiyan Midyat Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Ergin Ataman Ahmet Ağaoğlu Mehmet Özdilek Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ölümü Gör filmi konusu nedir? Ölümü Gör oyuncuları ve fragmanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 13:20:59. #1.15#
title