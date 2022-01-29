Olumsuz hava koşullarına rağmen 6 günde 160 hastaya evlerinde hizmet verdiler

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Marmara Bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren sağlık ekipleri, Yalova'da son 6 günde 160 hastayı evlerinde ziyaret ederek ihtiyaç duydukları tedavi ve aşı hizmetlerini yerine getirdi.

Bölgede etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen görevlerini aksatmadan yerine getiren sağlık ekipleri, kentte son 6 günde 160 hastanın ayağına sağlık hizmetlerini götürdü.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 6 mobil aşı ekibi ile 10 evde sağlık hizmetleri ekibinde görev yapan sağlıkçılar, il genelinde kar yağışının etkisini göstermeye başladığı 21 Ocak tarihinden itibaren zorlu kış şartları altında görevlerini yerine getirdi.

Özellikle yüksek kesimlerde 50 santimetreyi geçen kar kalınlığı ve soğuk havaya rağmen yollara düşen ekipler, bir taraftan hastaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hatırlatma dozlarını yapıyor bir taraftan da ihtiyaç duydukları tedavilerini yerine getiriyor.

Kar yağışının etkili olduğunu Termal ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları da tüm yurtta olduğu gibi kar, buz, soğuk demeden onlarca hastanın imdadına yetişti.

Son olarak yaklaşık 6 yıldır yatalak hasta olan 62 yaşındaki Medine ile eşi Ali Hüseyin Coşkun'u (63) Yeni Mahalle'deki evlerinde ziyaret eden sağlık ekibi, çiftin zamanı gelen aşısını yaptı.

Merkezde görevli Dr. Helin Karlı, AA muhabirine, vatandaşların talepleri üzerine evlerine giderek tedavi veya hatırlatma dozlarını yaptıklarını anlattı.

Hava koşullarının elverişsiz olup olmadığına bakmadan yola çıktıklarını sözlerine ekleyen Karlı, "Hava koşulları elverişsiz olsa da evlere ziyaretler yaparak hatırlatma dozlarını yapıyoruz. Yaklaşık bir haftadır hava koşulları bu şekilde. Evlerinde olduğumuz vatandaşlarımız bir hafta önce bizlere ulaşarak başvuruda bulunmuşlardı. Biz de randevularını oluşturarak bugün geleceğimizi söylemiştik. Aksatmamak ve mağdur olmamaları için eksik dozlarını yapmak üzere evlerine ziyarette bulunduk." diye konuştu.

Eksik dozları olan vatandaşları aradıklarını, merkeze davet ettiklerini ancak gelemeyenlerin de ayağına giderek aşılarını yaptıklarını hatırlatan Karlı, aşı zamanı gelenlerin kendilerine başvurmalarını istedi.

Merkezde görevli Dr. Ömer Öktem ise hafta boyunca ülkenin zor hava şartlarını yaşadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ama sağlık hizmetlerini aksatmadan devam ettirmeye çalışıyoruz. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız için evde aşı hizmetimiz devam etmekte. Aile hekimlerine, muhtarlara veya direk bize ulaştıklarında biz de evlerine gelip aşılarını yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan en büyük ricamız, aşılarını aksatmadan tamamlamaları. Biz her zaman hizmet etmeye hazırız."

Eşinin 6 yıldır yatalak olduğunu ve konuşamadığını belirten Ali Hüseyin Coşkun da geçen hafta telefonla arayarak aşı zamanının geldiğini doktoruna ilettiğini söyledi.

Talebi üzerine sağlık ekiplerinin evlerine geldiğini ve eşiyle kendisinin aşısını yaptığını anımsatan Coşkun, "Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden gelen yardımları yapıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Geçen hafta başvurduk doktorumuza. Kar kış demeden geldiler. Daha ne olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ellerine kollarına sağlık. Eşim 6 yıldır evde yatalak. 6 yıldır hep evimizde tedavilerimiz yapılıyor. Evde Sağlık Hizmeti, aşımız, doktorumuz, hepsi ayağımıza geliyor. Allah razı olsun onlardan. Kar, kış, buz demeden gelip aşılarımızı yaptılar." ifadelerini kullandı.