Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı

Haberler.com - Haberler | Dünya
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı

Kanadalı bilim insanları, ülkede gizemli bir beyin hastalığı ile karşı karşıya olduklarını duyurdu. Ülkede 43 kişide görülen ve "Deli Dana" ile benzerlik gösteren hastalık nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, hastalık gelişme aşamasında hafıza kayıplarına ve halüsinasyonlara neden oluyor.

Kanada, 43 kişide görülen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan gizemli beyin hastalığıyla boğuşuyor. Ülkeyi esir alan hastalığın tespiti üzerine çalışan bilim insanları, hastalığın ilk belirtilerinin hafıza kaybı ve halüsinasyon olduğunu belirledi.

DELİ DANA HASTALIĞIYLA BENZERLİK GÖSTERİYOR

Özellikle New Brunswick bölgesinde patlak veren hastalığın, deli dana (Creutzfeldt-Jakob) hastalığıyla benzerlik gösterdiği belirtiliyor.

Deli dana hastalığı kişilik değişimlerine, anksiyeteye, depresyona ve hafıza kaybına neden olan bir beyin hastalığı. Kendiliğinden ortaya çıkabilen veya kalıtsal olabilen hastalık, bunama ve ölüme yol açabiliyor.

İLK VAKA 2015'TE TESPİT EDİLDİ

Hem insanları hem de hayvanları etkileyebilen bu tür hastalıklar, enfekte et ürünleri yoluyla insanlara bulaşabiliyor. Kanadalı yetkililerin henüz çözemediği hastalıkta ilk vaka 2015'te tespit edildi. Ancak son yıllarda vakalarda artış görüldü. 2020'de 24 vaka ve 2021'de ise şimdiye dek 6 vaka bildirildi. 5 kişinin de bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Haber Yorumları (1)
ELDAR ALİYEV: aşldan sonra olmuş
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Bahar Candan Burcu Biricik
Spor Can Bartu Ersun Yanal İsmail Kartal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 15:25:18. #1.15#
title