Ölüme Neden Olan Sürücünün "Sahte Rapor" Davasında Karar

Kadıköy'de, otomobiliyle çarptığı çiçekçi Mehmet Emin Kaya'nın ölümüne neden olduğu kazada sahte alkol raporu aldığı iddia edilen Murathan Öztürk ile raporu düzenlediği öne sürülen 3 hastane çalışanı, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 11 ay 10'ar gün hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Murathan Öztürk ve Özlem Erkan ile avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Öztürk, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Tahlil numunelerini verdikten sonra hastaneden ayrıldım. Bunun dışında rapor alınması konusunda bir bilgim ve müdahalem olmadı. Benim hiçbir kusurum yoktur. Sorumluluk hastaneye aittir. Beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık Özlem Erkan da, "Olaydan sanık Murathan Öztürk'ün bilgisi olmayabilir ancak rapor tanzimi hususunda hastanede bir baskı yaşanmıştır. Sonuçlar alınmaya gelindiğinde bu durum ortaya çıkmıştır. Ben Murathan Öztürk'ü görmedim. Sonuçların alınması aşamasında da sanık Mehmet Latif Yaşlı devreye girdi. Raporun verilmesi hususunda baskı uyguladı. Bu şekilde rapor tanzim edildi. Raporun geçmişe yönelik verilmesinde de Sevilay Özgün devreye girdi. Beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.

Söz verilen sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Murathan Öztürk, Sevilay Özgün, Mehmet Latif Yaşlı ve Özlem Erkan'ı "resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 11 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanıklar Öztürk, Özgün ve Erkan'ın yeniden suç işlemeyecekleri yönünde mahkemede olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanık Mehmet Latif Yaşlı hakkında ise daha önceden kasıtlı bir suçtan 3 aydan fazla hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmedildi.

Olayın geçmişi

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle çarptığı çiçekçi Mehmet Emin Kaya'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Murathan Öztürk, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık Öztürk'ün kazanın meydana geldiği 11 Temmuz 2015 tarihinde alkol ve uyuşturucu testi yaptırmak amacıyla özel bir hastaneye gittiği iddia edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddia üzerine hazırladığı iddianamede, Öztürk'ün sonuçları almaya gittiğinde alkol testinin sonuçlarının çıkmadığının tespit edilmesi üzerine, hastane müdürü olarak görev yapan Mehmet Latif Yaşlı'dan alkolsüz olduğuna dair rapor vermesini talep ettiği, Yaşlı'nın azmettirmesiyle de şüpheliler Özlem Erkan ve Sevilay Özgün'ün "sahte alkolsüzlük raporu" düzenledikleri aktarılmıştı.

İddianamede, bu kapsamda Murathan Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA