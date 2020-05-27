Ölümden kaçtılar, ölümüne serinlediler
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Ölümden kaçtılar, ölümüne serinlediler

Ölümden kaçtılar, ölümüne serinlediler -Çocuklar, verilen izinle yasak olmasına rağmen sulama kanallarına girerek canlarını tehlikeye attı Suriye'deki iç savaştan kaçarak aileleriyle birlikte Adana'ya gelen çocuklar, sokağa çıkma yasağında verilen izinle yasak olmasına rağmen canlarını...

27.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:59

Ölümden kaçtılar, ölümüne serinlediler

-Çocuklar, verilen izinle yasak olmasına rağmen sulama kanallarına girerek canlarını tehlikeye attı

ADANA - Suriye'deki iç savaştan kaçarak aileleriyle birlikte Adana'ya gelen çocuklar, sokağa çıkma yasağında verilen izinle yasak olmasına rağmen canlarını tehlikeye atarak sulama kanallarında serinliyor.

Suriye'de uzun yıllardır süren iç savaştan kaçan binlerce aile, çocuklarıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli illerine sığındı. Ancak Adana'da hava sıcaklarının artmasıyla birlikte çocuklar yasak olmasına rağmen Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanallarında serinliyor.

Suriyeli çocuklarda her yıl onlarca gencin boğulduğu kanalda canlarını hiçe sayarak yüzüyor. Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalına atlayarak yüzen çocuklar, yürekleri ağza getirirken uzun süre tehlikelere aldırmadan yüzmeye devam etti. Kimi yüzme bilmeyen çocuklar ise kanaldan arkadaşlarının yardımıyla çıkabildi.

14 yaşındaki Mustafa Yasin isimli çocuk, "Sokağa çıkma yasağını biliyorum. Polis görünce ceza yazacak ama ölmekten korkmuyorum. 3 yıldır burada yüzüyorum. Yüzmeyi biliyorum" diye konuştu.

6 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan 15 yaşındaki Muhammed Ahmet ise, "Savaştan kaçtık. Ölümden kaçtık. Sudan korkmuyoruz. Boğulanları da biliyorum ama görmediğim için çok korkmuyorum" dedi.

Ölümden kaçtılar, ölümüne serinlediler

Kaynak: İHA

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