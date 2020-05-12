Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ndeki vaka sayılarında artış yaşandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ndeki vaka sayılarında artış yaşandı

Prof. Dr. İlhan Çetin, yaz aylarında sıkça görülen ve ölümle de sonuçlanabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı vakalarının Sivas'ta geçen yıka göre büyük bir artış gösterdiğini dile getirdi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ndeki vaka sayılarında artış yaşandı
12.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:53

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, yaz aylarında görülme sıklığı artan ve zaman zaman ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında, Sivas'ta geçen yıla oranla büyük bir artış yaşandığını söyledi.

Vatandaşların korona virüs salgını kadar KKKA hastalığına karşı da dikkatli olması gerektiğini söyleyen Çetin, istatistiki veriler üzerinden vatandaşları uyardı.

İLK VAKA BU SENE 1 AY ERKEN GÖRÜLDÜ

"Virüslerle yaşamak zorundayız" diyen Prof. Dr Çetin, "Virüsler hayatın bir parçası. Biliyorsunuz yaklaşık 25 yıldır KKKA bu bölgemizde endemik bir olay. Bu sene maalesef vaka sayılarımız erken çıkmaya başladı. Gördüğümüz vakalar normalde nisan sonu ya da mayıs başıdır. Bu sene ilk vakamızı 19 Mart'ta gördük. Geçen sene 17 Nisan'da idi ilk vakamız, bu sene 19 Mart'ta görüldü. 1 ay erken gördük.

"15 HASTAMIZ YATIYOR"

Geçen sene bu zaman dilimine kadar toplam 6 vakamız vardı, bu yıl şu ana kadar bizim tam 28 vakamız var, 7 tane de şüpheli vakamız var. Toplam 35 diyebiliriz. KKKA vakalarının gelişi çok erken başladı. Şu anda 15 hastamız yatıyor. Bir kısmı tedavi oldu" dedi.

Kırım Konga Kanamalı Ateşi'ndeki vaka sayılarında artış yaşandı

"İNSANLARIMIZI KENELERE KARŞI MÜCADELE ETMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Prof. Dr. Çetin, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Vatandaşlarımızı, özellikle kırsal alanda çalışan, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızı kenelere karşı mücadele etmeye çağırıyorum. Bildiğim kadarıyla İl Özel İdaremiz ve Valiliğimiz de birtakım çalışma yapacak. Bir şekilde hayvanlar üzerindeki kene miktarını azaltmamız gerekiyor, ikincisi de kene olma ihtimali olan yerlerde mutlaka tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Mümkünse bu tür alanlarda çok fazla olmamak lazım. İlla olacaksak da açık alanda kenelerin en fazla girdiği yer biliyorsunuz pantolon paçalarıdır. Keneler pantolon paçalarından vücudun üst kısımlarına girerler. Mutlaka çoraplarımızı üstüne çekmek suretiyle bunların vücuda girmesini engellemeliyiz ve arkasından da evimize geldiğimiz zaman mutlaka vücudumuza herhangi bir kene yapışmış mı, yapışmamış mı diye kontrol etmeliyiz. Kontrol ettiğimizde eğer kene varsa da kendimiz çıkarmamalıyız, mutlaka bir sağlık kuruluşuna gitmeliyiz."

"72 YAŞINDA BİR AMCAMIZ RAHMETLİ OLDU"

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kene tedavisi konusunda ülkemizdeki sayılı merkezler arasında yer aldığını belirten Çetin, "Çok yetkin çalışmalar yapılıyor ve tedavi oranımız çok yüksek. Eskiden hastalarımızın yüzde 25-30'unu kaybederdik. Bu sayı etkin tedaviler sayesinde çok düşmeye başladı. Bu yıl içerisinde bu hastalıktan dolayı bir can kaybımız var. 72 yaşında Şarkışla'dan gelen bir amcamız rahmetli oldu. Bu sene bizi korona kadar rahatsız edecek hususlardan birisi de yine bir virüs hastalığı olan KKKA. Kırım Kongo, bizim korona virüs kadar ciddi bir problemimiz. Buna dikkat çekmek istiyorum. Tüm halkımızı daha dikkatli olmaya devam ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: 5 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Haber
Son dakika: 5 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf...
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Düşüşe geçen dolar 7,02'den işlem görüyor Haber
Düşüşe geçen dolar 7,02'den işlem görüyor
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor
Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına 'Sipariş alamazsın' diyen grup saldırdı
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına "Sipariş alamazsın" diyen grup saldırdı
Günlük burç yorumları 12 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değişti
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 ayrı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 ayrı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge...
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne...
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılacak
Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Donald Trump Meral Akşener Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Sinem Kobal Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Loris Karius Emre Belözoğlu Utku Yuvakuran Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mayıs Adana Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ndeki vaka sayılarında artış yaşandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 11:53:29. #1.15#
title