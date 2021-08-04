Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu
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Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın Karacasu'da yangında kaybolduğu düşünülen 52 yaşındaki vatandaşımız her yerde aranmasına rağmen bulunamadı. Adamdan umudunu kestikleri sırada Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'nün dikkatini kenarda kalan bir bağ evi çekti. Ülkü'nün yönlendirmesiyle ekipler, kayıp ve uyuduğu için hiçbir şeyi fark etmeyen vatandaşı buldu. Babalarının kurtarıldığını gören çocuklar gözyaşlarını tutamadı.

Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi'ndeki dağlık alanda çıkan yangında, söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, alevlerin olduğu bölgeye yakında 16 ev tahliye edildi. Tahliye edilen evlerden bir tanesi alevlerin arasında yanarak küle döndü.

YAŞLI ADAMDAN UMUT KESİLMİŞTİ

Yanan evin sahibi olduğu belirtilen 52 yaşındaki Dursun Doğan'ın kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması gerçekleştirildi. Uzun süren aramaların ardından yaşlı adamdan umut kesilirken, Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'nün dikkati sayesinde arama çalışmaları sonuç verdi.

Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu

YAKINLARI MUTLULUKTAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yaşlı adamın yakınlarının ağlamasından çok etkilenerek, Dursun Doğan'ın bulunmasını kendisine görev edindiğini ifade eden Kaymakam Ülkü, ekipleri yamaçta bulunan bağ evine yönlendirdi. Adeta alevler arasında kalan bağ evine bakan ekipler, yaşlı adamı evin bir köşesinde buldu. Yaşlı adamın uyuyakaldığı için yangını fark etmediği öğrenilirken, babalarının kurtarıldığını gören yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın da yakından takip ettiği arama kurtarma çalışmaların ardından sağ salim kurtarılan yaşlı adamın yakınları, ilgilerinden dolayı ekiplere teşekkür etti. Dumandan etkilenen Doğan, Nazilli Belediyesi aracıyla kontrol amaçlı Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu
Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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