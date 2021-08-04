Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu

Aydın Karacasu'da yangında kaybolduğu düşünülen 52 yaşındaki vatandaşımız her yerde aranmasına rağmen bulunamadı. Adamdan umudunu kestikleri sırada Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü'nün dikkatini kenarda kalan bir bağ evi çekti. Ülkü'nün yönlendirmesiyle ekipler, kayıp ve uyuduğu için hiçbir şeyi fark etmeyen vatandaşı buldu. Babalarının kurtarıldığını gören çocuklar gözyaşlarını tutamadı.