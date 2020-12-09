Ölüm orucundan serbest bırakılan DHKP/C'li yurtdışına kaçarken yakalandı
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Ölüm orucundan serbest bırakılan DHKP/C'li yurtdışına kaçarken yakalandı

09.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:11
Ölüm orucundan serbest bırakılan DHKP/C'li yurtdışına kaçarken yakalandı

Cezaevinde yaptığı ölüm orucu sonucu mahkeme tarafından "Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı" gerekçesiyle tahliye edilen DHKP/C terör örgütü üyesi Aytaç Ünsal, Meriç Nehri kıyısında yurt dışına kaçarken yakalandı.

Cezaevinde yaptığı ölüm orucu sonucu mahkeme tarafından "Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı" gerekçesiyle tahliye edilen DHKP/C terör örgütü üyesi Aytaç Ünsal, Meriç Nehri kıyısında yurt dışına kaçarken yakalandı.

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) terör örgütü üyesi Aytaç Ünsal, 10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Ünsal, başlattığı ölüm orucu sonucu 3 Eylül 2020 tarihinde mahkeme tarafından "Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı" gerekçesiyle yurt dışı yasağı tedbiri ile tahliye edilmişti.

Ünsal'ın bugün Edirne Meriç Nehri üzerinden yurtdışına kaçacağının ihbarını alan İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünsal ve M.T., S.T. ve 1 yabancı uyruklu şahsın da içerisinde olduğu araca operasyon düzenledi. Operasyonda şahıslar gözaltına alınırken, araç içerisinde, kaçış esnasında (İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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