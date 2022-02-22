Özel sektörde ya da kamuda çalışan bir kişinin yakınının vefat etmesi durumunda belirli bir süre çalışmaması ve bu süreçte çalışıyormuş gibi ücret alması için ölüm izni hakkı verilir. Peki ölüm izni kaç gün? Ölüm izni kimlere verilir? Ölüm izni hafta sonuna denk gelirse ne olur?

ÖLÜM İZNİ KAÇ GÜN?

Kamuda veya özel sektörde çalışan bir kişi, belirli bir dereceden bir yakınını kaybetmesi durumunda belirli bir süre çalışmaması için ölüm izni verilir. Ölüm izninin süresi, kamu ve özel sektöre göre farklılık göstermektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 104/B düzenlemesine göre 7 günlük izin hakkı verilir. 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 düzenlemesine göre ise özel sektör çalışanına 3 günlük izin hakkı verilir.

ÖLÜM İZNİ KİMLERE VERİLİR?

Ölüm izni kimlere verileceği sektöre göre farklılık göstermektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenen ölüm iznine göre bir memurun eşi, çocuğu, kendisinin ya da eşinin annesi, babası ve kardeşinin vefat etmesi durumunda yedi gün ücretli izin hakkı tanınmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu ek madde 2 düzenlemesine göre ise özel sektör çalışanının ise anne-babası, eşi, kardeşi veya çocuğu ölürse 3 günlük izin hakkı verilir.

ÖLÜM İZNİ HAFTA SONUNA DENK GELİRSE NE OLUR?

Ölüm izni hafta sonuna denk gelirse iznin uzaması söz konusu olmaz. İlgili kanuni düzenlemede iş günü değil yalnızca gün hesabı yapıldığı için hafta sonu günleri de izin günlerine dahilmiş gibi hesaplama yapılır.

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