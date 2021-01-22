Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı
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Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı

22.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:52
Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı

Kazakistan'da bir bebek dünyaya geldi. Doğumu yapan doktor, yanlışlıkla bebeğin ölü olduğu teşhisini koyup bebeği kayıtlara ölü olarak geçirdi. Bebek bir süre sonra hareket etmeye başladı, ancak doktor bebeğin ölü raporunu değiştirmemek için ebeye bebeği morga koyması için talimat verdi. Talihsiz bebek morgda donarak hayatını kaybetti.

Kazakistan'da dünyaya gelen bir bebek, doğumu yapan doktor ve hemşireler tarafından öldürüldü. Ölü olarak kayda geçirdiği bebeğin yaşadığını fark eden doktor, rapor değişmesin diye minik bebeği morgda ölüme terk etti.

Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı

Başlatılan soruşturma kapsamında, doktor ve ebenin bebeği morga koymadan önce suda boğup öyle morga koyup öldürdüğü ihtimali üzerinde duruldu.

Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı

Bebeğin sağ olmasına rağmen tedavi altına almak yerine morga koyma talimatı veren doktor Kuanysh Nysabaev'e mahkeme tarafından 18 yıl hapis cezası verildi.

Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı

Doktor Kuanysh Nysabaev'ın soruşturma sırasında yetkililere rüşvet teklif ettiği de ortaya çıktı.

Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı

Doktor Kuanysh'ın yardımcıları olan doktor Askar Kairzhan ve ebe Jamilya Kulbatyrova'ya 15'er ve 16'şar yıl hapis cezası verildi.

Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı
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