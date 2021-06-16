ÖLÜ BULUNAN ESMA'NIN 21 YAŞINDAKİ OĞLU, CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK ARANIYOR
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ÖLÜ BULUNAN ESMA'NIN 21 YAŞINDAKİ OĞLU, CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, evde sırtından vurulmuş cansız bedeni bulunan 4 çocuk annesi Esma Yücel (35) cinayetiyle ilgili inceleme yapan polis, büyük oğlu Süleyman Yücel'in (21) olayın ardından ortadan kaybolduğunu ve evden son çıkan kişi olduğunu belirledi.

DİYARBAKIR'da, evde sırtından vurulmuş cansız bedeni bulunan 4 çocuk annesi Esma Yücel (35) cinayetiyle ilgili inceleme yapan polis, büyük oğlu Süleyman Yücel'in (21) olayın ardından ortadan kaybolduğunu ve evden son çıkan kişi olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi olarak Yücel'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Esma Yücel'in cenazesi ise gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 4 çocuk annesi Esma Yücel'den haber alamayan yakınları, evine gidip, zili çaldı. Kapıyı açan olmayınca Yücel'in yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis, çilingir ile eve girdi. Esma Yücel'in, içeride, sırtından vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yücel'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olay yeri incelemesinin ardından cinayet ile ilgili soruşturma başlattı. Yücel'in evi ve çevresinde detaylı inceleme yapıldı. Yücel'in acı haberini alan yakınları ise bina önüne geldi.

EVDEN EN SON OĞLU ÇIKMIŞ

Esma Yücel'in ölümü ile ilgili soruşturmada polis, büyük oğlu Süleyman Yücel'in olay sonrası ortadan kaybolduğunu belirledi. Süleyman Yücel'in, evden çıkan son kişi olduğunun öne sürülmesi üzerine polis, cinayet şüphelisi olarak yakalanmasına yönelik araştırma başlattı. Ekipler, mahalle ve caddedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

OTOPSİ RAPORUNDA 3 MERMİ

Öte yandan Esma Yücel'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Yücel'in sırtında 2, karnında 1 mermi girişi olduğu ortaya çıktı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Esma Yücel'in cenazesi, Dicle ilçesindeki mezarlığa götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÖLÜ BULUNAN ESMA'NIN 21 YAŞINDAKİ OĞLU, CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK ARANIYOR
ÖLÜ BULUNAN ESMA'NIN 21 YAŞINDAKİ OĞLU, CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK ARANIYOR
ÖLÜ BULUNAN ESMA'NIN 21 YAŞINDAKİ OĞLU, CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK ARANIYOR
ÖLÜ BULUNAN ESMA'NIN 21 YAŞINDAKİ OĞLU, CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK ARANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÖLÜ BULUNAN ESMA'NIN 21 YAŞINDAKİ OĞLU, CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK ARANIYOR - Haberler
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