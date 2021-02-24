Oltu Tuğla Fabrikası'nda devir teslim töreni yapıldı

Erzurum'un Oltu ilçesi ve bölge halkına 10 yıldır hizmet sürdüren Oltu Tuğla Fabrikası, işadamı Medeni Eker tarafından borçları ödenerek satın alındı.

Erzurum'un Oltu ilçesi ve bölge halkına 10 yıldır hizmet sürdüren Oltu Tuğla Fabrikası, işadamı Medeni Eker tarafından borçları ödenerek satın alındı.

Oltu Kaymakamlığında düzenlenen törende, iş adamı Medeni Eker, borçlarının tamamını ödediği fabrikanın tapusunu Kaymakam Şenol Turan'dan aldı.

Kaymakam Turan, Oltu Tuğla Fabrikasının ilçenin ticaret sektörü bakından önemli olduğunu belirterek, satışın herkes için hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Oltu Tuğla Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Medeni Eker de Oltu ve bölge ekonomisine ciddi manada destek olan fabrikanın birçok insana iş kapısı olduğunu aktararak, "Oltu'ya yatırım yapmaktan son derece memnunum. Gelecek yıllarda Oltu'da başka yatırımlarımız da olacak. Bizlere bu zorlu süreçte destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Tapu teslim törenine, MÜSİAD İl Başkanı Fuat Demir, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yetkilileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan