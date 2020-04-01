Oltu Kaymakamı Turan'dan maske üreten kadınlara ziyaret Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Halk Eğitimi Merkezi'nde gönüllü olarak maske üreten kadınları ziyaret etti.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Halk Eğitimi Merkezi'nde gönüllü olarak maske üreten kadınları ziyaret etti.

İlk etapta bin 500 maske üreterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye önemli katkı sunan gönüllü kadınları atölyede ziyaret ederek teşekkür eden Kaymakam Turan, ikinci parti üretime devam edeceklerini ve 1500 maske daha üreterek talepleri karşılamaya çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA