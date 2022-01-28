Oltu Çayı'nda yiyecek arayan su samuru ailesi görüntülendi

OLTU, ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nda su samuru ailesi, yiyecek ararken görüntülendi. Su samurlarını ilk kez gördüğünü söyleyenler, şaşırdığını belirtti. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Albayrak ise "Oltu Çayı'ndaki kuraklık, su samurlarını Çoruh Nehri'ne yönlendirmiş olabilir ya da az sayıda kalan su samuru ailesinin burada gizlenmiş olabileceğine de işaret eder. Bu kış yağan yoğun karla suya kavuşan Oltu Çayı'na su samurlarının dönüşü başlamış olabilir" dedi.

Oltu'nun Aslanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nden geçen Oltu Çayı'nda kurulan köprünün altında anne ve 3 yavru su samuru görüldü. Su içinde yiyecek arayan su samuru ailesinin, zaman zaman geri çekilmesiyle ürktüğü sanıldı. Oltu Çayı'nda aşağı yukarı giderek yiyecek arayan anne su samurunun çıkardığı sesler ise çevredekilerin ilgisini çekti.

Prof. Dr. Albayrak, kuraklık nedeniyle su samurlarında yer değişikliğinin her zaman gözlenebilir olduğunu da belirterek, "Bu yıl Oltu Çayı'ndaki kuraklık, suyun hemen hemen yok olması, su samurlarını Çoruh Nehrine yönlendirmiş olabilir ya da az sayıda kalan su samuru ailesinin burada gizlenmiş olabileceğine de işaret eder. Bu kış yağan yoğun karla suya kavuşan Oltu Çayı'na su samurlarının dönüşü başlamış olabilir" diye konuştu.