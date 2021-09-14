Oltu Belediye Başkanı Taşçı Malatya'da ödül aldı - Haberler
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Oltu Belediye Başkanı Taşçı Malatya'da ödül aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Oltu Belediye Başkanı Taşçı Malatya'da ödül aldı

Elif Tilbaç "Kent & Başkan Ödülleri" 42 ilden Malatya'ya gelen 78 Belediye Başkanına törenle verildi.

Elif Tilbaç "Kent & Başkan Ödülleri" 42 ilden Malatya'ya gelen 78 Belediye Başkanına törenle verildi.

Kent & Başkan dergisinin Türkiye'de 1390 Belediye'yi kapsayan, Belediyelerin projeleriyle aday olduğu oylama sonucu ödül almaya hak kazanan Belediye Başkanları Malatya'da bir araya geldiler. 42 ilden 78 Belediye Başkanının katılımı ile gerçekleştirilen ödül töreninde Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı prestij caddesi projesi ile ödül aldı.

Başkan Taşçı ödül töreninde yaptığı konuşmada Destan Şehri Malatya'ya gelirken Erzurum'un selamını getirdiğini söyleyerek Oltu Taşı ve Oltu Cağ kebabına dikkatleri çekti.

Oltu Belediye Başkanı Taşçı yaptığı konuşmanın ardından Ev sahibi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan' olmak üzere ödül törenine katılan Türkiye Cumhuriyeti 65. Dönem Hükümeti Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yaman, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Kent ve Başkan dergisi genel yayın yönetmeni Okan Geçgel 'e Oltu Taşı Tesbih hediye etti. - ERZURUM

Oltu Belediye Başkanı Taşçı Malatya'da ödül aldı

Oltu Belediye Başkanı Taşçı Malatya'da ödül aldı

Oltu Belediye Başkanı Taşçı Malatya'da ödül aldı

Oltu Belediye Başkanı Taşçı Malatya'da ödül aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Oltu Belediye Başkanı Taşçı Malatya'da ödül aldı - Haberler
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