Oltaya takılan 'martı' için seferber oldular

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sahil kenarındaki bir balıkçının oltasındaki ekmeği yemek isterken, iğneye takılan martıyı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sahil kenarındaki bir balıkçının oltasındaki ekmeği yemek isterken, iğneye takılan martıyı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Müdahale ile oltadan kurtarılan yaralı martı, tedavi için Datça Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Datça ilçe merkezindeki Hastanealtı Plajı'nda saat 15.00 sıraları meydana gelen olayda, bir balıkçının denize attığı oltayı martının kaptığını fark edenler hemen harekete geçti. Ankara'dan tatil için Datça'ya gelen 53 yaşındaki Cafer Ünal, balıkçının oltasını dikkatle toplayarak martıyı kıyıya kadar çekti. Martının gagası ile kanatlarına dolanan olta iğnelerinin bir bölümünü çıkarmayı başaran Ünal, hayvanın acı çektiğini görünce hemen yakınlardaki Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık çalışanlarından yardım istedi. Sağlık görevlilerinin de yardımıyla ilk müdahalesi yapılan yaralı martı, tedavisi için Datça Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL