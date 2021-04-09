"Ölmek istemiyorum" diyerek video çeken fenomen Dilan Koç, gözyaşları içinde yardım istedi

TikTok fenomeni Dilan Koç, gözyaşları içinde çektiği videoda ölüm tehditleri aldığını söyledi. Yaşadıklarını anlatan fenomen "Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız' diyorlar ben ölmek istemiyorum" diyerek yardım istedi.

TikTok'ta yayınladığı videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Dilan Koç, ölüm tehdidi aldığını söylediği bir video paylaşarak sesinin duyurulması için yardım istedi. Videosuyla kısa sürede gündem olan fenomen Twitter'da "Dilankoçyalnızdeğildir" etiketiyle trendlerde 1. sıraya yükseldi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Babasının olmadığını söyleyen Koç, gözyaşları içinde çektiği videoda "'Seni öldürüp parçalara bölüp, tecavüz edip, ormana atacağız' diyorlar. 'Senin baban yok' diyorlar. Evet benim babam yok öldü. Bana sahip çıkamaz doğru ama siz bana sahip çıkın. Ben ölmek istemiyorum. Bana şu an yardımcı olun. Ben ölmek istemiyorum, öldükten sonra sesimi duymanıza gerek yok. Bana şimdi yardım edin lütfen" ifadelerini kullanarak takipçilerinden yardım istedi.

TWITTER'DA TREND OLDU

Instagram hesabından videoyu yayınlayan fenomen paylaşımına "Benim sesim olun, yanımda olun bu gönderimi paylaşın lütfen, ben öldükten sonra 'Dilan Koç ölümsüzdür' demeyin, yardım edin" notunu da ekledi.

Dilan Koç'un videosunu paylaşan binlerce Twitter kullanıcısı, #dilankocyalnızdeğildir etiketiyle Koç'a destek olmaya devam ediyor.