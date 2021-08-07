Olimpiyat madalyalı milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'e, Bursa'da hediye altın

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'e cumhuriyet altını hediye etti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'e cumhuriyet altını hediye etti.

Büyükataman, Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, İlgün ile gurur duyduklarını, bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Türkiye'nin de gurur kaynağı olan İlgün için duyduğu heyecanı paylaşmak istediklerini aktaran Büyükataman, şöyle konuştu:

"Ülke olarak hep beraber yakinen takip ettiğimiz üzere, çok ciddi bir yangın felaketiyle karşı karşıyayız. Pek çok yerde, çok sayıda vilayetimizde milletçe hepimizi üzüntülere gark etmiş olan bir büyük felaket var. Hamd olsun, devletimizin bütün birimleri olağan üstü gayretleriyle, aziz milletimizin büyük çabası ve fedakarlığıyla inşallah çok kısa zamanda bu işin üstesinden geleceğiz. Ülke, millet olarak, yüreğimizin adeta yangın yerine döndüğü, büyük umutsuzluğa adeta hapsedilmek istenen ülkenin üzerine yeni bir umut oldunuz. Tokyo'da başta Bursa adına bizim için çok özel olan siz ve çok sayıda evladımızın değişik branşlarda yüzümüzü ağartan başarıları hepimize yeni bir umut oldu. Bugün de güzel haberler almaya devam ediyoruz. Ülkemizin tarihinde bir ilk olabilecek olimpiyatlarda çok sayıda kardeşimizin başarılarına tanıklık ediyoruz."

İlgün de ülke tarihine geçtiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok şükür bronz madalya nasip oldu. Ülkemi ve Bursa'yı en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz