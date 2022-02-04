Ölen yavrularını bırakmak istemedi

ARNAVUTKÖY'de sahipsiz hayvanları besleyen Deniz Yıldız, 14 yavru doğuran ancak hepsi ölen köpeğin yavrularını bırakmak istemediği anlara tanıklık etti. Ölen köpekler anne köpeğin yanından alınarak toprağa verildi.

Deniz Yıldız, 2.5 yıldan bu yana kendi imkanları ile bulduğu yiyecekleri Tayakadın, Hadımköy, Baklalıköy, Dursunköy gazergahında işe gidip gelirken sahipsiz hayvanlara götürdüğünü söyledi. Geçen Perşembe günü gebe bir köpeğin bulunduğu noktaya 5 gün sonra gittiğinde çok üzüldüğünü belirten Yıldız, "Aynı noktaya gittikten sonra kornaya bastım, kısa süre sonra geldi. 1.5 yaşında dişi köpeğimiz gebeydi. Onun durumunu takip ediyordum. En son geçen Perşembe görmüştüm, doğumunun yakın olduğunu anlamıştım. Bu gittiğimde çok zayıflamıştı, doğum yaptığını anladım" dedi.

Deniz Yıldız, birkaç denemesinden sonra alabildiği cansız 14 yavru köpeği kazdığı bir çukura gömerken, bu olayın kendisini çok kötü etkilediğini söyledi.