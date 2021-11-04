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Ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Güncel
Ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor

TRABZON'un Araklı ilçesinde 6 gün önce vefat eden Ömer Güven'in (92), Alman çoban köpeği 'Fero' sahibinin mezarı başından ayrılmıyor.

TRABZON'un Araklı ilçesinde 6 gün önce vefat eden Ömer Güven'in (92), Alman çoban köpeği 'Fero' sahibinin mezarı başından ayrılmıyor.

Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesinde kronik rahatsızlıkları bulunan Ömer Güven, 29 Ekim'de vefat etti. Güven'in 11 yıl önce sahiplendiği Alman çoban köpeği 'Fero', her gün mezara giderek sahibinin başında bekliyor. Mezarın üzerinde yatan köpek, görenleri duygulandırıyor. Güven'in yakınları sevimli köpeğin bir an olsun mezardan ayrılmadığını, saatlerce beklediğini belirtiyor. Sosyal medyada paylaşılan köpeğin fotoğrafları ilgi görüyor.


Ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Son Dakika Haberleri
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