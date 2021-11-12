DİYARBAKIR - Ölen hizmetli anısına okulun başlattığı kitap kampanyasına destek yağdı

Diyarbakır'da Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde hizmetli olarak görev yaparken beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Yıldız'ın anısına başlatılan kitap kampanyası, okula zengin bir kütüphane kazandırdı.

Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 16 yıl hizmetli olarak görev yapan Mehmet Yıldız, 7 ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Okul Müdürü Kadri Kılıç ve 12 öğretmen, Yıldız'ın anısını yaşatmak için sosyal medyadan "Bu bahar umutlarımız kitap açsın" adlı kitap kampanyası başlattı. Kocaköy Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği kampanya büyük ilgi gördü. Yurt içi ve yurt dışından bağışlanan kitap sayısı 10 bini aşınca Kocaköy Belediyesince okulun atıl durumdaki bir odası kütüphaneye dönüştürüldü. Geçen ay açılışı yapılan ve Mehmet Yıldız'ın adının verildiği kütüphanede 7 bini aşkın kitap, bilgisayar, satranç ve ders çalışma masaları yer alıyor.

Kovid-19'a yenik düşen öğretmenin de adı yaşatılacak

Okulda felsefe öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Fatih Gündüz (47) de Yıldız'dan yaklaşık bir ay sonra yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü. Gündüz için de özel bir bölüm ayrılan kütüphane büyük bir vefa örneği oldu. 796 öğrenci ile 49 öğretmenin faydalandığı kütüphanede Yıldız'ın yanı sıra Gündüz'ün de ismi yaşatılacak.

"Gelen fazla kitapları ihtiyacı olan başka okullara gönderdik"

Okul Müdürü Kılıç, AA muhabirine, okullarında görevliyken vefat eden personel ve öğretmenin ismini kütüphanede yaşatacaklarını söyledi. Mehmet Yıldız anısına, "Bu bahar umutlarımız kitap açsın" isimli projeyi hazırladıklarını ifade eden Kılıç, kampanyaya sosyal medyadan destek çağrısında bulunduklarını belirtti. Kılıç, kampanyaya hedefledikleri sayının çok üstünde kitap bağışında bulunulduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Öncesinde tereddütlerimiz vardı, acaba yardım gelir mi diye. Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Bu yardımlar sadece ülkemizle de sınırlı kalmadı aynı zamanda yurt dışından da koli koli kitap geldi. Okulda daha önce görev yapan öğretmenler, mezun ettiğimiz öğrenciler ve şu an üniversitede okuyan ya da bir iş yerinde çalışan öğrencilerimizden de destek almaktan mutluyuz. O kadar çok kitap geldi ki kütüphanemizin raflarını her gün artırmak zorunda kaldık."

"Hem öğretmenimiz hem de hizmetlimiz demek o kadar hayırlı insanlardı ki Türkiye'nin dört bir yanından gelen kitaplar, kütüphanemize sığmadı. 10 binin üzerinde kitap geldi. Tabiricaizse sadece Türkiye'den değil, dünyadan kitap yağdı. Fazla kitapları ihtiyacı olan başka okullara gönderdik." diyen Kılıç, kütüphanenin açılışına Mehmet Yıldız ve Mehmet Fatih Gündüz'ün ailelerinin de katıldığını, açılışta duygulu anların yaşandığını aktardı.

Kılıç, kütüphanenin oluşturulmasında ve kitapların temininde destekte bulunan herkese teşekkür ederek "Eğitim öğretim gören öğrencilerimizin burada faaliyetlerini sürdürmesi hem de burada onların isimlerini ölümsüzleştirmiş olmamız bizim için ayrıca sevindirici bir durum." ifadesini kullandı.

"Çocuklarıyla kurdele kesildi"

Projede yer alan okulun İngilizce öğretmeni Hasret Örnek, Mehmet Yıldız ve Mehmet Fatih Gündüz'ün isimlerini görev yaptıkları okulda oluşturdukları kütüphanede yaşattıkları için mutlu olduklarını söyledi. Örnek, öğrencilerin de bundan mutluluk duyduğunu dile getirerek "Kütüphaneye gidip duygulanan çok öğrencimiz oldu." dedi.

Yıldız ve Gündüz ailelerine kütüphanenin sürpriz olduğunu belirten Örnek, "Onları açılışımıza davet ettik. Hatta onların çocuklarıyla birlikte kurdele kesildi. Onlar da çok duygulandı. İnşallah onların isimleri kütüphanemizde güzel bir şekilde yaşayacak." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden İdal Dülge ise öğretmenlerinin ve personelin ismini yaşattıkları bu çalışmaya destek veren herkese teşekkür etti. Dülge, "Onların katkılarıyla buraya kütüphane yapıldı. Okuyabileceğimiz binlerce kitabımız var. Kütüphanemizde ders çalışabiliyoruz, kitap okuyabiliyoruz." dedi.