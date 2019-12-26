Ölen dişi köpeğin başında bekleyen erkek köpek sahiplenildi

26.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:20

ELAZIĞ'da, domuzların saldırısında ölen dişi köpeğin başında 4 gün boyunca bekleyen erkek köpek, köy sakinleri tarafından sahiplenildi.

Baskil ilçesine bağlı Şituşağı köyünde, domuz sürüsünün saldırısına uğrayan bir dişi köpek öldü. Ölen köpeğin yanında olan erkek köpek ise 4 gün boyunca yanından ayrılmadı. Okul servis şoförü Mehmet Balin'in (38), o anları sosyal medyada paylaşmasıyla, köpeği sahiplenmek isteyen çok kişi talepte bulundu. Balin, erkek köpeğin Şituşağı köyü sakinlerince sahiplenildiği ifade ederek, "Köye geldiğimde bir köpeğin, ölmüş bir köpeğin yanında durduğunu gördüm. Yoluma devam ettim. Tekrar geri döndüğümde köpek halen orda bekliyordu. Diğer gün sabah gittiğimde halen başında bekliyordu. Köpeği beslemeye karar verdim. 4 gün boyunca her gün yiyecek ve içecek getirdim ona. Bu anları sosyal medyada paylaştıktan sonra köy sakinleri ölen köpeği toprağa verip, erkek köpeği de sahiplendi" dedi.

Kaynak: DHA