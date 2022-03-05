Ölen büyükannesinin fotoğrafını işaret eden 2 yaşındaki kızın ağzından çıkan sözler tüyler ürpertti: O benim - Haberler

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Ölen büyükannesinin fotoğrafını işaret eden 2 yaşındaki kızın ağzından çıkan sözler tüyler ürpertti: O benim

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Gigi isimli bir kadın, TikTok hesabından paylaştığı video ile herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Gigi, 2 yaşındaki Ella isimli kızının evde büyükannesinin fotoğrafını işaret ederek, "O benim" dediğini söyledi. Küçük kızın işaret ettiği kişinin yaklaşık 60- 70 yıl önce hayatını kaybettiği belirtildi.

TikTok'ta @gi_gi216 adlı kullanıcı tarafından paylaşılan video, kısa süre içerisinde binlerce görüntülenme aldı. Gigi isimli kadın, evde başlarına gelen ilginç olay hakkında takipçilerine bilgi verdi.

Gigi, 2 yaşındaki Ella isimli kızının evde oturdukları sırada büyük büyük annesinin fotoğrafını işaret ederek, "O benim" dediğini söyledi. Küçük kızın, fotoğrafı gördüğünde ise mimiklerinin değiştiğini anlattı.

Ölen büyükannesinin fotoğrafını işaret eden 2 yaşındaki kızın ağzından çıkan sözler tüyler ürpertti: O benim

Fotoğraftaki kadının, Gigi'nin annesinin annesi olduğu ve yaklaşık 60- 70 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Aile üyeleri, başlarına gelen bu olay nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi.

Ölen büyükannesinin fotoğrafını işaret eden 2 yaşındaki kızın ağzından çıkan sözler tüyler ürpertti: O benim

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder. Günümüzde ruh göçüne inanan insanların sayısı bir milyarı aşmaktadır.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Tiktok, Vefat, Ölüm, Dünya, Güncel, Haberler

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