ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİĞİ EŞİ VE KIZIYLA AYRI YERDE TOPRAĞA VERİLDİ

AYDIN'da boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk (71) ve kızı Sevda Şentürk'ü (49) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Hüseyin Şentürk'ün (71) cenazeleri bugün farklı yerlerde toprağa verildi.

Olay, geçen salı günü saat 19.00 sıralarında Kuyucak ilçesi kırsal Yamalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk babası Hüseyin Şentürk, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk ile konuşmak için evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışmada Hüseyin Şentürk yanında getirdiği tabancayı çıkartarak, önce eşi Huriye Şentürk'e ardından da kızı Sevda Şentürk'e art arda ateş etti. Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Hüseyin Şentürk 35 AN 7529 plakalı minibüsle kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Huriye Şentürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Sevda Şentürk ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Sevda Şentürk de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KENDİNİ DE VURDU

Olayın ardından kaçan Hüseyin Şentürk, yaklaşık 300 metre gittikten sonra durdurduğu minibüste aynı tabancayla intihar etti. Huriye, Sevda ve Hüseyin Şentürk'ün cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıllarca incir ve zeytin ticaretiyle uğraşan Hüseyin Şentürk'ün 3 yıl önce iflas etmesinin ardından icradan satılmaması için tapusunu damadının üzerine yaptırdığı evi geri almak amacıyla eşiyle konuşmaya gittiği, çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Huriye Şentürk ve Sevda Şentürk'ün cenazeleri bugün önce Yamalak Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi, ardından Kuyucak ilçesindeki Yamalak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Huriye ve Sevda Şentürk'ün cenaze namazlarının kılınacağı Yamalak Camisi'nde jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden yakınları, namaz öncesinde tabutlara sarılıp ağlayarak, "İçimiz yanıyor, acımız çok büyük. Böyle olmamalıydı. Bu tür kadın cinayetleri sona erdirilmeli" dedi.

Hüseyin Şentürk'ün cenazesi ise Karacasu ilçesinin kırsal Karacaören Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Karacaören Mezarlığı'nda toprağa verildi.