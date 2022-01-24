Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke TBMM'ye gönderildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke TBMM'ye gönderildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Öldürülen PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliği ve terörün finansmanı suçundan hazırlanan yeni bir fezleke TBMM'ye gönderildi.

Dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hakkında hazırlık komisyonu kurulan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "teröre finansman" sağladığı gerekçesiyle yeni bir Fezleke Tbmm'ye ulaştı.

Öldürülen PKK'lı bir teröristle fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması süreci, Hazırlık Komisyonu oluşturulmasıyla başladı.

Tbmm Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, içtüzüğe göre Hazırlık Komisyonu'na 1 ay içinde raporunu sunmasının önerildiğini anımsattı. Bozdağ, Güzel'in de savunma hakkının olduğunu belirterek, "Öyle umuyorum ki Komisyon 1,5-2 ay içinde kararını kamuoyuna açıklayacak" dedi.

HDP'li Semra Güzel'e savunmasını yapması için 31 Ocak'a kadar süre verildi. Güzel'in savunmasının ardından rapor hazırlanacak. Hazırlanan rapor Karma Komisyon'a sevk edilecek. Komisyon toplanıp Güzel hakkındaki kararını verecek.

Karma Komisyon'da alınacak dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki kararın ardından Semra Güzel'in dosyası TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Meclis'te yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararı alınırsa Güzel'le ilgili yargı aşaması başlayacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, TBMM, HDP, Politika, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title