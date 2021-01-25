Öldürülen market çalışanı gencin katil zanlıları 170 gün sonra yakalandı
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Öldürülen market çalışanı gencin katil zanlıları 170 gün sonra yakalandı

25.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:55
Öldürülen market çalışanı gencin katil zanlıları 170 gün sonra yakalandı

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, geçen 6 Ağustos'ta, pusu kurularak öldürülen süpermarket çalışanı Muhammet Mustafa Aksu'nun (36) katil zanlısı olarak 170 gün sonra yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, geçen 6 Ağustos'ta, pusu kurularak öldürülen süpermarket çalışanı Muhammet Mustafa Aksu'nun (36) katil zanlısı olarak 170 gün sonra yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen 6 Ağustos'ta saat 07.30 sıralarında Güzelbahçe'nin kırsal Payamlı Mahallesi ile Karabağlar ilçesinin kırsal Kavacık Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Bir süpermarkette çalışan Muhammet Mustafa Aksu, iddiaya göre; aracıyla her gün geçtiği yolun çalılarla kapatılmış olduğunu gördü. Yolu açmak için aracından indi. Bu sırada, pusu kuran kimliği belirsiz şüpheliler, Aksu'ya tabancayla ateş etti. Aksu, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi Aksu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Bekar olduğu öğrenilen Aksu toprağa verilirken, şüphelileri yakalamak için güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Olayın ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan özel birim, cinayetin şüphelilerini bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını tek tek izledi. Görgü tanıkları ile şüphelileri sorguladı. Olayı gerçekleştirenlerin M.Y., E.E., M.B. ve M.I. oldukları tespit edildi. Bunun üzerine şüphelileri, teknik ve fiziki takibe alan ekipler, belirlenen adreslere geçen 23 Ocak Cumartesi günü eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde ve eklentilerindeki aramalarda 6 av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, E.E, M.B. ve M.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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