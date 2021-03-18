Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (3)
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Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (3)

18.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:04
Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (3)

SINAVA GİRMEK İÇİN GELMİŞBurdur'un Bucak ilçesinde, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Eren Yıldız tarafından bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un cenazesi, yakınları ve köylüler tarafından Susuz köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

SINAVA GİRMEK İÇİN GELMİŞ

Burdur'un Bucak ilçesinde, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Eren Yıldız tarafından bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un cenazesi, yakınları ve köylüler tarafından Susuz köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, CHP İlçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay da katıldı.Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan ve ailesiyle Susuz köyünde oturan Gizem Canbulut'un dün sınav için ilçeye geldiği öğrenildi.


Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (3)
Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim AKCA

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