Öldürülen gazetecinin yakın arkadaşından olay olacak ifadeler: Bundan sonra Güngör Arslan benim

Kocaeli'de geniş bir çevre tarafından tanınan gazeteci Güngör Arslan, önceki gün gazetesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Arslan'a yönelik saldırıya basın camiasından tepki yükselirken, Arslan'a yakınlığıyla bilinen gazeteci Tuğrul Kırankaya bugün gazetesindeki köşesinde "Ustamı kaybettim" başlığıyla dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"BANA NE EMANET ETTİYSE DEVAM ETTİRECEĞİM"

Güngör Arslan'ın ardından gazeteciliğe kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Kırankaya, "Bugün öğle namazına müteakip Fevziye Camii'ndensonsuzluğa uğurlayacağız ustamı. Dualarla, selamlarla göndereceğiz ustamı. Kimisi ışıklarla diyecek, kimisi ezanlarla. Hiçunutmayacağız Güngör Arslan'ı. Ve bana ne emanet ettiyse aynı şeyleri devam ettireceğim. Bugün Güngör Arslan haince katledilmiş, susturulmuş olabilir. Ama beni hiç hesaba katmamışlar sanırım. Ya da yalnız kalması için, benim oradan çıkmamı sadece hesaba katmış olabilirler" dedi.

"BUNDAN SONRA GÜNGÖR ARSLAN BENİM"

Kırankaya, yazısını şu şekilde noktaladı: "Benim elimde sadece ustadan aldığım kalem kaldı. Ben de son nefesime kadar, elimden geldiğince yazmaya devam edeceğim. Sizlere en doğru şekilde, her şeyi anlatmaya çalışacağım. Usta olsa, benim için ne yapardı diye düşünmeme gerek bile olmadan. Koskocaman yürekliydi benim abim. Dünyaları başlarına yıkardı herkesin. Ben de öyle yapmaya çalışacağım. Bundan sonra Güngör Arslan benim. Bundan sonra haksızlıkların karşısında hepimiz birer Güngör Arslan'ız."

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