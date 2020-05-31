Öldürülen 3 teröristten ikisi gri listeden
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öldürülen 3 teröristten ikisi gri listeden

- Öldürülen 3 teröristten ikisi gri listeden Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından hava destekli operasyonda öldürülen 3 teröristten ikisinin gri listede yer aldığı bildirildi.

31.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:52

- Öldürülen 3 teröristten ikisi gri listeden

BİTLİS - Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından hava destekli operasyonda öldürülen 3 teröristten ikisinin gri listede yer aldığı bildirildi.

Bitlis Valiliği yaptığı açıklamada iki teröristin terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer aldığının tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bitlis İli Merkez İlçesi Kınalı köyü SEHİ ormanları bölgesinde 30 Mayıs 2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait İHA tarafından 3 kişilik BTÖ grubu tespit edilmiştir. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ile Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 31 Mayıs 2020 tarihinde bölgede yakın hava desteği icra edilmiş; devamında JÖH ve PÖH timlerinin katılımıyla müşterek "Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2020-30" operasyonu başlatılmıştır.

İcra edilen operasyonda; 3 BTÖ mensubu cesedi (erkek), 1 adet M-16 Piyade tüfeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 65 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet radyo, 4 adet pil, 2 adet şarjör kütüklüğü, 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet termal silah dürbünü, 1 adet dürbün, 1 adet voltmetre, 1 adet flaş bellek, 1 adet örgüt kimliği, 1 adet şemsiye, 3 adet sırt çantası, 17 sayfa doküman ve 2 adet not defteri ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen 3 BTÖ mensubundan ikisinin Doktor Kendal Veysel Altun (İçişleri bakanlığı terör arananlar listesinde Gri Kategoride - 500 Bin TL) ve Şoreş Tatvan Adem Çelebi (İçişleri bakanlığı terör arananlar listesinde Gri Kategoride - 500 Bin TL) olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü BTÖ mensubunun ise kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir. Etkisiz hale getirilen Doktor Kendal Veysel Altun'un, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un 19 Temmuz 2019 tarihinde şehit edildiği hain terör saldırısının faili olduğu belirlenmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Öldürülen 3 teröristten ikisi gri listeden

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi Haber
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi Haber
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
Anbean görüntülendi! Küçücük kedi, köpekli çifte korku dolu anlar yaşattı
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi
Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Son dakika: Erdoğan, 'Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz' dedi ve 3 madde sıraladı
Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Şehit Haziran Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Öldürülen 3 teröristten ikisi gri listeden - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 16:57:38. #1.15#
title