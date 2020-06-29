Ruhsatsız hastanede kürtaj canından etmişti! Bebeğin babası, enişte çıktı
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Ruhsatsız hastanede kürtaj canından etmişti! Bebeğin babası, enişte çıktı

Ruhsatı olmayan hastanede 6 haftalık hamile kadına kürtaj yapan ve genç kadının kalp krizi geçirip ölmesine neden olan 2'si doktor 4 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. DNA incelemesinde ise bebeğin babasının, genç kadının eniştesi olduğu ortaya çıktı.

Ruhsatsız hastanede kürtaj canından etmişti! Bebeğin babası, enişte çıktı
29.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:50

Geçtiğimiz sene 6 haftalık gebeliğini merdivenaltı bir yerde kürtaj yaptırarak sonlandırdıktan sonra solumunu duran Filiz S, 2 hafta sonra hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının ölümüyle ilgili olarak 2'si doktor 4 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıkların 4 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken bebeğin babasının ise Filiz S'nin eniştesi olduğu ortaya çıktı.

6 HAFTALIK HAMİLEYDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 17 Ekim 2019'da Bakırköy'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olaydan birkaç gün önce maktul Filiz S. ile kız kardeşinin eşi sanık Serkan Ç.'nin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek sanık doktor Yelda Erbıyık ile görüştüğü ve gebeliği resmi kayıtlarda göstermeden sonlandırmak istediği aktarıldı. Resmi nikahlı eşinin olaydan haberi olmadığını da ifade eden maktul Filiz S.'nin 6 haftalık gebe olduğu iddianamede belirtildi.

RESMİ KAYITLARA GEÇMESİN DİYE DEVLET HASTANESİNE GİTMEDİ

İddianamede sanık doktor Yelda Erbıyık'ın devlet hastanesinde resmi kayıtlara girmeden bu işlemi yapamayacağını, dışarıda muayenesi olan arkadaşı Burçhan Aydıner'in iş yerinde bunu yapabileceğini söylediği belirtildi. Burçhan Aydıner'in de muayenehanesini kullanmayı kabul ettiği iddianamede açıklanarak, yanında çalışan Pınar Kolukısa'nın da anestezi konusunda kendilerine yardımcı olabileceğini söylediği aktarıldı.

1.800 TL'YE MERDİVENALTI KÜRTAJ

Randevu saatinde Serkan Ç. ile maktul Filiz S.'nin ruhsatsız ve tıbbi müdahaleye elverişli olmayan Burçhan Aydıner'e ait muayenehaneye gittikleri ve 1.800 TL kürtaj ücretini verdikleri iddianamede kaydedildi.

KÜRTAJDAN SONRA MAKTULÜN SOLUNUMU DURDU

Maktule anestezi işleminin Pınar Kolukısa tarafından yapıldığı ve kürtaj işleminin de sanık doktor Yelda Erbıyık tarafından yapılmaya başlandığının belirtildiği iddianamede, kürtaj işlemi bittikten sonra maktül Filiz S'nin uyanmasının beklendiği, ancak bir türlü uyanmadığı ve solunumunun durduğunun tespit edildiği açıklandı.

2 HAFTA SONRA HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞ

Sanık doktor Yelda Erbıyık'ın diğer sanık doktor Burçhan Aydıner'e haber verdiği, hep birlikte müdahale ettikleri ve dosya kapsamında tanık olarak dinlenilen kardiyolog doktor Murat Şener'in de olay yerine çağrıldığı iddianamede ifade edildi. Maktulün hayata geri döndürüldüğü ancak 2 hafta sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddianamede aktarıldı.

"YAPILAN İŞLEMLER TIP KURALLARINA UYGUN DEĞİL"

İddianamede yer verilen otopsi incelemesinde Filiz S'nin ölüm sebebinin kürtaj işlemi sırasında yapılan anestezi sonrası gelişen komplikasyonlar olduğu ve doğum uzmanı Yelda Erbıyık ve Burçhan Aydıner tarafından yapılan işlemlerin tıp kurallarına uygun olmadığının tespitine yer verildi. Maktule anesteziyi veren Pınar Kolukısa'nın ise sağlık çalışanı ve anestezi uzmanı gibi davranarak maktulün ölümünde illiyet bağı olduğu açıklandı.

"BEBEĞİN BABASI ENİŞTE ÇIKTI"

Soruşturmada çarpıcı bir detay da ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesinde Filiz S'nin kürtajla alınan bebeğinin babasının, enişte Serkan Ç. olduğu ortaya çıktı. Çimen'in maktulü tıp kurallarına uygun olmayan merdivenaltı denilebilecek muayenehaneye götürdüğü bu nedenle olayda illiyet bağının olduğu aktarıldı. Sanıklar Burçhan Aydıner, Pınar Kolukısa, Serkan Ç. ve Yelda Erbıyık'ın 'taksirle ölüme neden olma' ve 'çocuk düşürtme' suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: İHA

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