Öldükten sonra vücudumuza ne oluyor? İnsan öldükten sonra bedenine ne olur? İşte tüm cevaplar!

Öldükten sonra vücudumuza ne olacak sorusu zaman zaman aklımıza gelebilen ve cevabını merak ettiğimiz soruların başında yer alıyor. Peki, insan öldükten sonra bedenine ne olur? Bilimsel açıklamalar nelerdir? Öldükten sonra bedene neler olacak? Tüm cevaplar haberimizde...

Ölümün ardından bedeninizin nasıl bir hal alacağını hiç düşündünüz mü? En az ölümden sonraki hayat kadar merak edilen bedendeki değişim oldukça şaşırtıcı. İşte ruhun bedeni terk etmesiyle başlayan değişim ve dönüşüm. Peki, Öldükten sonra vücudumuza ne oluyor? İnsan öldükten sonra bedenine ne olur? İşte tüm cevaplar!

ÖLDÜKTEN SONRA BEDENİMİZE NE OLACAK?

Öldükten sonra insan vücudunda meydana gelecek bazı olaylar aşağıdaki gibidir:

1- Kalbimiz durur

Kalbimizin atmayı buraktığı o an, doktorların resmen öldüğümüzü anladığı andır. Kalp durduktan sonra, vücudun geri kalanı da ölmeye başlar. Pompalamanın son bulmasıyla vücutta kan akışı son verir ve organlar yavaş yavaş ölmeye başlar.

2- Vücudumuzun rengi değişir

Kanınız aniden durunca, vücudunuzun rengi de değişmeye başlar. Vücudunuzun bir kısmı morumsu-kırmızı veya mavimsi-mor olarak değişir. Yer çekime bağlı olarak kanın vücutta çökmesiyle ise vücudumuzun alt kısımlarında morarmalar ve kızarmalar meydana gelir.

3- Algor mortis düşer

Algor mortis ya da ölüm soğukluğu, ölümden sonra vücut sıcaklığının değişmesidir. Normal olarak 37°C olan vücut sıcaklığı her bir saatte ortalama 0.8°C düşer.

4- Vücudumuz sertleşmeye başlar

Göz kapakları ve boyun kaslarından başlar. Ardından tüm vücut adenoz trifosfatın (bir kasılmadan sonra kas liflerinin gevşemesinden sorumlu olan kimyasal madde) tükenmesiyle sertleşir.

5- Yüzümüzdeki deriler düzleşir

Botoks derdiniz kalmıyor. Ölümden uzun bir süre sonra kaslar artık kasılamayacağı için yüzlerde meydana gelen kırışıklıklar, yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor.

6- Kıllarımız ve tırnaklarımız uzamaya devam eder

Bu efsanenin gerçeği ise şöyledir: Ölümden sonra vücut su kaybetmeye başlar. Su kaybı sonucu derilerde meydana gelen büzülmeler ise üzerindeki kılların ve tırnakların daha uzun gözükmesine neden olur.

7- Bağırsaklarımız boşalır, dışkı atımı gerçekleşir

Ölümden sonra vücudun büyük çoğunluğunun sertleşmesinin aksine bazı bölümlerinde gevşeme meydana gelir. Beyin istemsiz olayları engellemek amacıyla bedendeki mesane kasları gibi bazı büzücü kasları kapalı tutar. Beyin ölümünün gerçekleşmesiyle de bu kaslar açılarak vücutta kalan idrar ve dışkı benzeri maddeler dışarı atılır.

8- Vücudumuz kokmaya başlar

Hücrelerimiz ölürken, bakteriler ve mantarlar ceset üzerinde toplanarak zararlı ve kötü kokulu gazlar salgılayıp cesedi ayrıştırmaya başlar.

9- Kadınlarda doğum gerçekleşebilir

Çok nadir olarak görülse de bir kadın hamileyken ölmüş ise öldükten sonra da doğumunu gerçekleştirebilir. Bu durum da karın içi gazlarının vücutta birikerek cenine baskı yapması üzerine ceninin vajinal açıklıktan çıkmasıyla gerçekleşir.

10- Derimiz kemiklerimizden ayrılır

Gazların vücutta birikmesi ise derinin, kaslardan ve kemiklerden ayrılmasına neden olur.

11- Cilt derimsi bir hal alır

Eğer bedenin üzeri herhangi bir şey ile örtülü değil ise cilt sıkılaşarak kuru ve derimsi bir hal alır.

12- Vücudumuzun çürümesi doğadaki bitki çeşitliliğini arttırır

Beden, doğadaki ayrıştırıcılar tarafından çözündükçe toprak için besleyici bir hal almaya başlar. Toprağın besleyici bir maddeyle desteklenmesi ise üzerindeki bitki örtüsünün çeşitlenmesine neden olur.