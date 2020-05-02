Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı
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Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı

Öldüğü söylenen Kim Jong-un uzun bir aradan sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı
02.05.2020 00:30 | Son Güncelleme: 02.05.2020 00:46

Kuzey Kore Devlet Ajansı Yonhap, sağlık durumunun kötüleştiği konuşulan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 20 gün sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktığını açıkladı. Kuzey Kore lideri, Suncheon şehrinde fosfat gübre fabrikasının açılış törenine katıldı. Ancak ziyarete dair herhangi bir fotoğraf yayınlanmadı.

Bir süredir kamuoyunda görülmediği için öldüğü ya da görevinden uzaklaştırıldığı gibi iddialarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri, 20 gün sonra ilk kez ortaya çıktı.

Kuzey Kore Devlet Ajansı Yonhap, Kim Jong-un'un 20 gün sonra ilk kez kamuoyunun önünde görüldüğünü bildirdi.

GÜBRE FABRİKASI'NIN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Kuzey Kore'nin 36 yaşındaki lideri Kim Jong-un, ülkede kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle Suncheon şehrinde düzenlenen fosfat gübre fabrikasının açılış törenine katılarak hakkındaki iddiaları yalanlamış oldu. Ancak ziyarete dair herhangi bir fotoğraf yayınlanmadı.

Kim Jong-un en son 11 Nisan'da, başkanlığı ettiği İşçi Partisi toplantısında görülmüştü.

"AŞIRI ALKOL VE ÇALIŞMA NEDENİYLE SAĞLIK AÇISINDAN SORUNLAR YAŞIYOR"

Öte yandan, İngiliz medyasının yayınladığı bir Güney Kore kaynaklı istihbarat raporuna göre; son iki haftadır hakkında "öldüğü" yönünde haberler çıkan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

Raporda, "Tahminlere göre, Jong-Un'un aşırı alkol veya aşırı çalışma nedeniyle sağlık açısından sorunlar yaşadığı açıkça görünüyor" ifadeleri kullanılırken Jong Un'un dinlenmek için Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki villasına gitmiş olabileceği belirtildi.

GÜNEY KORE MİLLETVEKİLİ: KİM JONG UN'UN ÖLDÜĞÜNDEN YÜZDE 99 EMİNİM

Kuzey Kore'den 2006'da kaçarak Güney Kore'ye gelen ve 15 Nisan genel seçimlerinde milletvekili olan Ji Seong-ho ise, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 emin olduğunu söyledi.

"BU KONU HAKKINDA BİR FİKRİM VAR AMA SÖYLEYEMEM"

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iddialara ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

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