Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklanarak cezaevine gönderildi O müteahhit tutuklandı Sel felaketi sırasında yıkılarak şu ana kadar 9 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı halen 11 kişinin de kayıp olduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi çıkarıldığı adli...