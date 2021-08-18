Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklanarak cezaevine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklanarak cezaevine gönderildi O müteahhit tutuklandı Sel felaketi sırasında yıkılarak şu ana kadar 9 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı halen 11 kişinin de kayıp olduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi çıkarıldığı adli...

Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklanarak cezaevine gönderildi

O müteahhit tutuklandı

KASTAMONU - Sel felaketi sırasında yıkılarak şu ana kadar 9 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı halen 11 kişinin de kayıp olduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bunun üzerine İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sel felaketinin ardından Bozkurt ilçesinden ayrılan Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul'daki işlemlerinin ardından Kastamonu'ya getirilen Mehmet Özkan, İnebolu Adliyesine sevk edildi. Yapılan sorgulamasının ardından Mehmet Özkan, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu

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