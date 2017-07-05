Olcay'ın Transferi Trabzonspor'a İhanettir"
Teknik direktör Sadi Tekelioğlu, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.
Teknik direktör Sadi Tekelioğlu, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.
Trabzonspor'un gündemine dair özel açıklamalarda bulunan Tekelioğlu, Olcay Şahan hakkında ise flaş açıklamalarda bulundu.
İşte Sadi Tekelioğlu'nun röportajından önemli satır başları:
'Hücuma yönelik bir transfer yapması şart'
"Trabzonspor'un henüz değerlendirilecek bir transferi yok. Kulübün ve başkanın görüşmeleri sürüyor. Trabzonspor ile adı anılan oyuncuların faydalı olacağını düşünüyorum. Okay, Yusuf ve Onazi'nin oynadığı bölgeye 2 oyuncu daha düşünülüyor. Orta sahada toplam 5 oyuncu olacak, 2 önemli oyuncu yedek bekleyecek. Bunların yerine sağ ve sol kanada oyuncu gerekiyor. Kucka ve diğer görüşülen oyuncular etkili takım oyuncuları. Geçen sezon N'Doye ve Rodallega pek etkili olamadı, Trabzonspor'un hücuma yönelik bir transfer yapması şart"
'Visca Türkiye'nin en formda oyuncusu'
"Visca transferi olursa çok iyi olur. Tartışmasız Türkiye Ligi'nde son yılların en formda oyuncusu. Türkiye'yi de tanıyor, dilini de geliştirdiğini düşünüyorum. Hem sağ hem sol kenarda oynuyor. Trabzonspor için aranan bir oyuncu, katılırsa çok faydalı olacaktır"
'Visca Real Madrid'e de gitse, Fenerbahçeye'de gitse uyum sağlar'
"Visca gelirse uyumlu olacağını düşünüyorum. Türkiye'de takımlar arasında oynanan futbolda pek bir fark yok. Ancak İstanbul'dan sonra Trabzon'a alışır mı onu bilemiyorum.
Başakşehir genel basını ve taraftarı olmayan bir ekip. Trabzonspor beklentilerin olduğu zor bir camia. Visca Real Madrid'e de gitse, Fenerbahçeye'de gitse uyum sağlar. Bunun sistemle bir alakası yok. Karabükspor ve Alanyaspor o kadar transferle göze hoş gelen bir top oynadılar. Uyum sorunu ancak şehrin yapısı ile ilgili olur, sistem ile ilgili değil"
'Vaz Te iyi bir futbolcu'
"Türkiye yabancı oyuncular için dil bakımından, uyum sağlaması bakımından zor.
'Geçen sene Vaz Te kupa maçlarında çok faydalı oldu. Gole yakın bir oyuncu olmasına rağmen geçen sezon pek çok kez yedek kaldı. Türkiye yabancı oyuncular için dil bakımından, uyum sağlaması bakımından zor. Geldiği yer ile yemek kültürü, dini duygular farklı. Ancak Vaz Te iyi bir futbolcu, faydalı olacaktır"
'Jübilesini bizde yapacak oyuncuları alıyoruz'
"Gelen transferlerin tamamı 30 yaşın üstünde. Bu adamların 26-27 yaşında gelmesi mümkün değil. Mesela Pepe 34 yaşında ancak geliyor. Beşiktaş Tigana'da, Fenerbahçe Aragones'de yaptığı hataları sürdürüyor. Zaten bu kulüplerin şampiyonluk şansı her sezon çok yüksek. Hala bu tarz transferler yapıyorlar. Bunda federasyonun da büyük hataları var. Borcu olan kulüpler transfer yapmaya devam ediyor. Paraları yatırıma, tesise, stadyuma değil futbolculara harcıyorlar. Aynı şey Trabzonspor için de geçerli. 20 yaşında oyuncu al, biraz daha fazla para ver. Avrupa'ya iyi paralara sattığımız bir oyuncu hala yok. Jübilesini bizde yapacak oyuncuları alıyoruz"
'Bunu yapanlara yazıklar olsun'
"Yusuf Erdoğan için çok üzülüyoruz. Olcay Şahan 32 yaşında 10 milyon euro maliyetle Trabzonspor'a transfer yaparken, kulübün öz evladı ve yetenekli futbolcusu Yusuf ucuz bonservis bedeliyle gönderilmeye çalışılıyor. Yusuf'u göndermek isteseler, 10 tane kulüp ister. Bu 10 kulüp futboldan anlamıyor, Trabzonspor'mu anlıyor? Bunu yapanlara yazıklar olsun. Trabzonspor personeline 3 aydır maaş ödeyemiyor, Olcay Şahan'a 35 yaşına kadar aynı parayı veriyor. Olcay Şahan'ı transfer etmek sadece Yusuf'a yapılan değil Trabzonspor'a yapılan bir haksızlıktır, ihanettir. Parayı yoldan bulmuyorlar. Arada 8-9 yaş var. Bu bir ihanettir, asla affetmem"
'Türkiye veteranlar ligine dönüyor'
"Muharrem Usta'yı değerlendirmek bizim için pek doğru değil ancak rakamlar sonuçları gösteriyor. 1461 Trabzonspor takımı Usta döneminde 2 lig birden düştü. Borçları azaltacağız dediler, borçlar yükseldi. 50.yılda şampiyon olacağız dediler, şimdi 50.yılda şampiyonluk mu, mali fair-play mi diye tweet atıyorlar. Elindeki genç oyuncu yerine 10 trilyon para harcıyorsun. Trabzonspor tarihinin en kötü ilk yarı sezonunu yaşatıyorsun. Tüm bunlar olunca kendilerine zaman kazandıracak transferler yapıyorsun. 32'lik Rodallega'ya 3 milyon euro veriyorsun. şimdi yerine adam arıyorsun. Türkiye veteranlar ligine dönüyor"
Eskişehirspor iddialarına yanıt!
"Eskişehirspor kongresi perşembe günü yapılacak. Orta da görüşecek kimse yok. Sadece manejerler sıcak bakar mısınız diye sordular.Benim takım satın almak ve örnek olmak gibi bir projem var. Bunun peşindeyim. Tepecikspor bu kulüp, olabilir. Kendi projelerimi hayata geçirmek için çalışıyorum" Ajansspor