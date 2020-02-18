Olaylı evlilik sona erdi! Ünlü çift nihayet boşandı
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Olaylı evlilik sona erdi! Ünlü çift nihayet boşandı

FLAŞ... Savaşçı dizisinde Kaan Bozok karakterini canlandıran oyuncu Berk Oktay, sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı için boşanma davası açtığı eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan bu sabah boşandı

18.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:41
Olaylı evlilik sona erdi! Ünlü çift nihayet boşandı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Berk Oktay, 2016 yılında evlendiği 'ndan boşandı. Çiftin boşanma davası 'daki 'nde görüldü.

Söz konusu boşanma davasına mahkeme tarafından gizlilik kararı verilmişti.

Yıprandığını ifade etmişti

Berk Oktay'ın özel fotoğraflarını ifşa etmekle suçlanan Merve Şarapçıoğlu, Merve Özbey'in kına gecesine katılan isimlerden biriydi. Şarapçıoğlu, ifşa iddialarını soran muhabirlere, "Herkes kendini benim yerime koysun" deyip, böyle bir şeyin mümkün olmadığını, çok yıprandığını ve gerçeğin ortaya çıkacağını ifade etmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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