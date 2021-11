Olaylı bir şekilde boşandığı eşini affetti: Minik kuş geri döndü

Sihirli Annem ' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı , 2016 yılında Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızları olan çift, geçtiğimiz sene anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Sık sık kızları için bir araya gelen ve son dönemde yaptıkları paylaşımlarla kafa karıştıran 28 yaşındaki Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser (33), aralarındaki buzları eriterek; ilişkilerine bir şans daha verdi.

Çift, barıştıklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Ersubaşı, paylaştığı bu fotoğrafa "Kalbim" notunu düştü. Mustafa Can Keser ise paylaşımın altına "Minik kuş geri döndü" yazdı. Keser ise eski eşi ile verdiği benzer bir pozu, "Mis kokulum, can parçam" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Bu kareye kayıtsız kalmayan Ersubaşı ise gönderiye "Can parçam" yorumunu yaptı.