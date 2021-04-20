Olay çıkardığı iddia edilen Akın Akınözü'nde açıklama geldi
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Olay çıkardığı iddia edilen Akın Akınözü'nde açıklama geldi

Olay çıkardığı iddia edilen Akın Akınözü'nde açıklama geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mardin'de devam eden 'Hercai' dizisinin setinde olay çıkardığı iddia edilen Akın Akınözü, açıklama yaptı. Oyuncu, olayın farklı yansıtıldığını söyledi. İşte detaylar...

Akın Akınözü, Mardin'de devam eden 'Hercai' dizisinde çekimlerine geç gittiği için ekip tarafından uyarılınca karavanını dağıtıp, seti terk ettiği iddialarına Instagram'dan cevap verdi. Olayın kendisiyle ilgisinin olmadığını söyleyen oyuncu, "Tarafımca gerçekleştirilmediği halde bugün yaşandığı iddia edilen ve gerçekliği tamamıyla farklı yansıtılan olaya ilişkin kendime ve beni her daim saygımdan ötürü açıklama yapma zorunluluğunu hissetmiş bulunmaktayım" dedi.

Daha sonra olayı anlatan Akınözü, "19/04.2021 tarihinde sahne öncesi hazırlık yapılma aşamasında karavan içerisinde bulunduğum esnada set sorumlusu tarafından benden kaynaklı olmayan gecikme sebebiyle şahsım hedef alınarak hakaret ve tehdit içeren sözler söylendi. Devamında şahıs tarafından karavanın dağıtılması ile devam eden ve fiziksel tehdide doğru giden davranışlar nedeniyle setten ayrılarak 'Karavanı dağıtan ve şahsıma yönelik tehdit ve hakarette bulunan' şahıs hakkında Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Karavan dağıtılma eylemi tarafımca gerçekleştirilmediği gibi karavanı dağıtan şahıs hakkında adili birime başvurarak bizzat şikayet oldum" diye konuştu. Ebru Şahin'in bu olayın gerçekleşmesinden sonra Akınözü'nü takipten çıkması gündem olmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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