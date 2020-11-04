Uzman isim Marmara'yı uyardı: Olası bir depremde, tsunami dalgaları 200 metre içeri girebilir

Doç. Dr. Ergin Ulutaş, olası Marmara depreminde deniz içi heyelan olma ihtimali olduğunu ve ciddi tsunami etkisi olacağını belirterek, dalgaların kıyıdan 200 metre kadar içeri girme ihtimali olduğuna dikkat çekti.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, olası Marmara depreminden sonra tsunami olabileceğini ve dalgaların yaklaşık 200 metre içeriye girebileceğini söyledi. İzmir Seferihisar açıklarındaki depremin hemen ardından bir ekip eşliğinde planlama yaparak tsunaminin oluştuğu alana gittiklerini belirten Ergin Ulutaş,

''SEFERİHİSAR'DA SU 300 METRE İÇERİ GİRDİ''

"İlk gittiğimiz yerlerden biri Akarca civarıydı. Çünkü ilk başta telefon görüşmelerimizde orada tsunaminin daha etkili olduğunu duyduk. Burada tsunaminin yaklaşık 300- 350 metrelere kadar içeriye girdiği alanları gördük. Ancak bu bizim ilksel gözlem ve ölçümlerimizdi. Tüm hat detaylı incelendiğinde tabii bu rakamın biraz daha üst değerlere çıkacağını düşünüyorum. Ben 300 metre içeriye su girdiğini, su basması yaşandığını gördüm. Yani dalga küçük dahi olsa, oraya kadar ulaştığını söyleyebilirim" dedi.

''BİR EVDE SU SEVİYESİNİ 1.90 ÖLÇTÜM''

Kıyıya en yakın evlerde ölçüm yaptığını açıklayan Ulutaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben kıyıya yakın bir evde su basması sonucu yükselen su seviyesini 1.90 metre olarak ölçtüm. Kıyıya en yakın evde ölçtüm bu değeri. Onun haricindeki kıyı çizgisine paralel olan hatlarda ise 1 metre civarında ölçümler yaptım. Bu oldukça yüksek bir değer binalara zarar verebilmek için. Her kırık sonrasında tsunamiler oluşabilir deniz tabanında ama bunların boyutları farklıdır. Biz bunu 3 parçaya ayırıyoruz. Normal faylanmalı depremler diyoruz. Yani bloklardan biri düşüyor. Bu Sisam Adası'nda olan ve bizi de etkileyen depremin türü de böyle bir tür. Bu depremin oluş mekanizması normal faylanma yani bloklardan biri düştü, düşen kısma su geldi. Bu geri çekilme de zaten kıyıda görülüyor. Geri çekildikten sonra tekrar dalgalar geliyor ve su basması şeklinde içeri doğru giriyor."

''MARMARA'DA TSUNAMİ OLURSA 200 METRE GİRME OLASILIĞI VAR''

Olası Marmara depreminde oluşacak tsunami nedeniyle dalgaların yaklaşık 200 metre içeriye girme ihtimalinin olacağını ifade eden Doç. Dr. Ulutaş, şöyle konuştu:

"Bu tür simülasyonlar zaten Marmara üzerinde birçok araştırmacı tarafından yapıldı. Marmara'da Kuzey Anadolu fayının etkisi var ve bu doğrultu atımlı bir faylanma. Yani diğer faylanma türüne göre biraz daha dalga etkisi düşük. Ancak Marmara içerisinde deniz içi heyelan olma ihtimalleri var. Dolayısıyla bu depremin ardından tetiklemelerle birlikte heyelanlar oluşması durumunda Marmara içerisinde de ciddi tsunami etkisi olacaktır. Burada Marmara'yı etkileyecek tsunami etkisinde şunu düşünmemiz lazım.

SANAYİ KURULUŞLARI ETKİLENECEK

Çok büyük boyutlu dalgalar yerine dalgayla beraber su ne kadar içeri girer bunu düşünmek lazım. Özellikle Marmara sanayi kuruluşlarının bol olduğu, limanların ve işletmelerin olduğu bir yer. Böyle bir yerde eğer dalgalar içeri girecek olursa örneğin 200 metre kadar girme ihtimali olası, çünkü düz alanlarımız da çok. Biz buna tırmanma yüksekliği diyoruz. Daha düşük eğimli yerlerde dalga daha uzak yerlere gidebiliyor. Dolayısıyla sanayi kuruluşlarının bu durumdan etkilenme olasılığı yüksek olacaktır bu açıdan önlemlerimizi almamız lazım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ