Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı

Exxen'de yayınlanacak olan Olağan şüpheliler dizisinin dublör olarak çalışan Aylin Akyüz, rol aldığı trafik kazası sahnesinde önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralandı. Apar topar hastaneye kaldırılan beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Akyüz, yoğun bakıma kaldırıldı. Kaza sonrası açıklama yapan Sinema Televizyon Sendikası, oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Başrollerini Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen'in paylaştığı Olağan Şüpheliler dizisinin çekimlerinde talihsiz bir kaza yaşandı. Çekimler sırasında Aylin Akyüz adlı oyuncunun dublör olarak yer aldığı sahnede, trafik kazası sahnesi çekilirken önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralandı.

"SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Sinema Televizyon Sendikası, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "03.04.2021 tarihinde, yapımcılığını 1441 Productions'ın üstlendiği "Olağan Şüpheliler" isimli Exxen platformunda yayınlanacak dizi filmin çekimleri sırasında meslektaşımız Aylin Akyüz iş kazası geçirmiştir. Trafik kazası sahnesi sırasında dublör olarak görev alan arkadaşımız, önce aracın üstüne sonra da yere düşerek ağır yaralanmıştır.

Kaza sonrası hastaneye yönlendirilen meslektaşımız, beyin kanaması sebebiyle yoğun bakıma alınmıştır. Hastanede ailesini ziyaret ettiğimiz ve olayla ilgili bilgi aldığımız Aylin Akyüz'ün durumu hala ciddiyetini korumaktadır. Meslektaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, ailesi, sevenleri ve tüm ekip arkadaşlarına geçmiş olsun diliyoruz.

Adli mercilere de ulaşan bu elim olayın sorumlularının bulunması ve olası ihmallerin açığa çıkarılması için süreci dikkatlice takip ediyoruz. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı'dan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.