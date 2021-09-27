Ağustos 2020'de Almanya Sosyal Demokrat Partisi tarafından 2021 Almanya federal seçimlerinde partinin başbakan adayı olarak gösterildi ve seçimi kazandı. Almanya'da yapılan federal seçimleri kazanarak Almanya'nın yeni başbakanı olan Olaf Scholz kimdir? Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz kaç yaşında, nereli? Olaf Scholz siyasi kariyeri nedir? Olaf Scholz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

OLAF SCHOLZ KİMDİR?

14 Haziran 1958'de doğan Scholz 14 Mart 2018'den beri maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev alıyor. 2011-2018 yılları arasında Hamburg belediye başkanlığı yapan Scholz, 2019 yılında parti başkanlığı için Klara Geywitz ile birlikte verdiği mücadelede parti içinde oy kaybetti.Ağustos 2020'de Almanya Sosyal Demokrat Partisi tarafından 2021 Almanya federal seçimlerinde partinin başbakan adayı olarak gösterildi ve seçimi kazandı.

Scholz, Almanya'da asgari ücreti mevcut 9,50 eurodan 12 euroya yükseltmek istediğini her zaman vurguluyor.

1998'den 2005'e kadar Almanya'nın başbakanı olarak görev yapan şansölye Gerhard Schroder'in iktidarlığının son bulmasından bu yana popülerliğini yitiren SPD, yeniden bir Alman hükümetine liderlik etme şansına sahip oldu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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