Almanya Başbakanı Olaf Scholz kimdir? Almanya'nın ilk turda yeni başbakanı seçilen Olaf Scholz hangi partiden?

Olaf Scholz kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Almanya'da 16 yıllık Başbakan Angela Merkel dönemi sona eriyor. Hıristiyan Demokrat Partili Merkel, bugün Sosyal Demokrat Partili'den Olaf Scholz'a görevini devredecek.

OLAF SCHOLZ KİMDİR?

Olaf Scholz (d. 14 Haziran 1958), Alman siyasetçidir. 14 Mart 2018'den beri maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev almaktadır. 2011-2018 yılları arasında Hamburg belediye başkanlığı yapmıştır. Almanya'da 16 yıldır başbakanlık görevinde olan Angela Merkel dönemi resmen bitiyor. Merkel bugün Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz'a görevini devredecek.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin Şansölye adayı Olaf Scholz, konuşmalarına duygu katmadığı ve monoton açıklamalar yaptığı gerekçesiyle, 'Scholzomat' lakabıyla anılıyordu. Lakabı, 'Scholz' ile 'Otomat' kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bir kelimedir.

2019'da genel başkanlık yarışını kaybeden Scholz, Sosyal Demokrat Parti içinde üst düzey görevlerde bulundu.

2018'den beri Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan Olaf Scholz, Alman ekonomi tarihindeki en büyük finansal skandallardan biri olan Wirecard nedeniyle oldukça eleştirildi. Şirketin bilançosundaki 1,9 milyar euroyu aşkın paranın kaybolduğu ortaya çıktı. Scholz'un bakanlığına rapor veren Federal Mali Denetleme Kurumu bu kayıptan haber sizdi. Scholz, seçimlere bir hafta kala da Federal Meclis Maliye Komisyonu'nda bakanlığıyla ilgili yürütülen soruşturmaya dair soruları yanıtladı ve kara parayla mücadele çalışmalarını savundu.

Almanya'da pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan şirketlere, kredi ve mali desteği yıl sonuna kadar uzatmayı vaat etti. Fransa ile birlikte Scholz, AB'nin 750 milyar euroluk pandemi kurtarma fonunun da baş mimarıydı. Aynı zamanda Covid'le mücadeledeki rolü, ona övgü ve puan kazandırdı.

Anketlerde en sevilen sosyal demokrat siyasetçi çıktığı için 2020'de başbakan adayı gösterildi.

Sosyal Demokrat Parti'nin şansölye adayı, anketlere göre Merkel'in ardından ülkede en çok güvenilen ikinci siyasetçi.

Scholz'un, Başbakan Merkel'in tutumunu ve tavrını kopyaladığı yorumları yapılıyor. Bir Alman gazetesine Merkel gibi parmaklarının uçlarını birleştirerek poz vermesi bu algıyı güçlendirdi.

Almanya'da asgari saat ücretini 12 euroya çıkarma sözü veren Scholz, sosyal adalet söylemleriyle dikkati çekiyor. İşçi haklarının güçlendirilmesi ve iklim korumada etkili önlemler alınmasını hedefliyor.

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