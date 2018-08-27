Okyanusa Dalan 3 Kardeşin Tuttuğu 4 Metrelik Devasa Kalamar Sosyal Medyayı Salladı

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington açıklarında dalan üç kardeş, okyanustan devasa bir kalamar çıkardı. 4.2 metrelik kalamar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"İŞTE TAM BİR KALAMAR"

Daniel, Jack ve Matthew Aplin adlı kardeşlerin tuttuğu kalamarın uzunluğu 4.2 metreyi buluyor. Kardeşler, daha önce bu boyutta bir kalamarla karşılaşmadıklarını söylüyor. Kardeşlerin sosyal medyada paylaştığı devasa canlının fotoğrafları, büyük ilgi gördü. Bir kullanıcı, "İşte tam bir kalamar" diye yazdı. Bir diğer kullanıcı ise, Wellington'daki Te Papamüzesinde sergilenen dev kalamarı hatırlatıp kardeşlerin yakaladığı canlının müzedekinden sonra en etkileyici hayvan olduğunu yazdı. Müzedeki kalamarın boyutu 5.4 metre.