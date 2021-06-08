Okyanus Paneli'nde Marmara'daki müsilaj konuşuldu

8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nde, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TADAV) tarafından düzenlenen panelde, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajla bir kez daha tartışma konusu olan deniz kirliliği ele alındı.

8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nde, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TADAV) tarafından düzenlenen panelde, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajla bir kez daha tartışma konusu olan deniz kirliliği ele alındı. Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, son 20 yılda kaçak avlanan 210 gemiye, geçen yıl da kaçak avlanan bin 500 ton balığa el konulduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler kararıyla 2008 yılından bu yana kutlanan 8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nde, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TADAV) tarafından internet üzerinden online panel düzenlendi. 4 oturum olarak gerçekleştirilen panele, TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz ve Büyükelçi Çağatay Erciyes'in de aralarında bulunduğu alanlarında uzman 22 konuşmacı katıldı.

"MÜSİLAJ SORUNU DENİZLERİN KORUNMASINI İYİ YÖNETEMEDİĞİMİZİ GÖSTERİYOR"İlk oturumda konuşan Prof. Dr. Bayram Öztürk, Dünya Okyanus Günü'nün Marmara Denizi'ndeki müsilaj yoğunluğuyla aynı döneme denk geldiğini vurgulayarak, "Okyanusları korumayı konuşacağımız günleri geride bıraktık, şimdi kurumlar ve bireyler olarak harekete geçmenin şart olduğu günlerdeyiz. Tek iç denizimiz, nadide ekosistem Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj artışı, doğal zenginliklerimizi ne kadar hoyrat kullandığımız gerçeğini gözler önüne serdi. Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege Denizi'ndeki müsilaj sorunu aslında denizlerin korunması sorununu iyi yönetemediğimizi gösteriyor. Ümitsiz olmaya hakkımız yok, yegane iç denizimizi, yatak odamızı korumak ve kurtarmak zorundayız. Yani biricik Marmara Denizi için daha çok çaba göstereceğiz" dedi."UYDU TAKİPTEN ALINAN VERİLER YASAL KANIT OLMALI"Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz da Türkiye'nin 3 tarafını çevreleyen denizlerde denetimi daha fazla yapmaya başladıklarını, yasa değişikliğin ardından gelişen teknolojiye bağlı uydu takip sisteminden elde edilen verilerin yasal kanıt olarak kullanılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Düzenlemeden önce 127 bin 500 olan kaçak balık denetimi 2020 yılında 174 bine çıkarmışız. 128 milyon TL ceza kesmişiz. Yasa dışı avcılık yapan 48 gemiye işlem yapılmış bunlara el konulmuş. Ancak, bu kararlardan yarısı mahkemeler tarafından iptal edilmiş. Denetim ekiplerimiz ve yasa dışı avcılık ile mücadelede oldukça başarılı 20 yıldan bu yana kaçak avlandıkları gerekçesiyle el konulan 48 gemi sayısı 210'a çıkarılmış ve bunların mülkiyeti devlete geçirilmiş. 2020 yılında kaçak avlanan bin 500 ton kadar balığa el konuldu."Türkyılmaz, Marmara'daki müsilaj ve kirliliğin çok önemli bir etken olduğunu ifade ederken, "Gemi izleme sistemimiz ile boyu 12 metre üzerindeki 1601 geminin faaliyetlerini anlık olarak almaktayız. Bunu geliştirme, güncelme çalışmamız var. Balıkçılığa kapalı, aralarında Gökova'nın da bulunduğu 8 alanımız var. Ülkemizde 70'ten fazla kısıtlı alan belirlemiş durumdayız" dedi. Türyılmaz, Türk balıkçı teknelerinin diğer ülkelerde de faaliyetleri olduğunu, Türk bayraklı 83 geminin Moritanya'da, 14 geminin Gürcistan'da faaliyet gösterdiğini, Gürcistan'da ayrıca 22 balık nakil gemisinin bulunduğunu sözlerine ekledi.Büyükelçi Çağatay Erciyes de 8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nün Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu nedeniyle buruk olduğunu vurgularken, "Marmara'yı sürekli kirletiyoruz. Sorumluluk sadece birkaç kurumda değil. Hepimize ait. Hepimizin el ele verip, bu meseleyi halLetmesi gerek. Bugün bir tweet atarak, 'Marmara temizlene kadar her günümüz dünya okyanus günü olsun' dedim. Bu konuyu sürekli gündemde tutmalıyız. Bir Kızılderili sözü vardır. 'Yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı, çocuklarımızdan ödünç aldık' diye. Bunu unutmamalıyız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş