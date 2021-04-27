DENİZLİ OKULUN ÖNÜNDEKİ ÇÖPTEN ATATÜRK POSTERİ ÇIKTI, MÜDÜR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, okulun önündeki çöp konteyneri içinde, Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu bulunan Doğan Demircioğlu İlkokulu'nun müdürü R.Ö.'nün görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, okulun önündeki çöp konteyneri içinde, Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu bulunan Doğan Demircioğlu İlkokulu'nun müdürü R.Ö.'nün görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Mehmetçik Mahallesi'ndeki Doğan Demircioğlu İlkokulu'nun önündeki çöp konteynerinde, dün, vatandaşlar tarafından Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Atatürk portresi ve İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu tablo, yetkililer tarafından bulunduğu yerden alındı.

Denizli Valiliği, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Gerekli incelemenin yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, "Okul müdürü R.Ö. görevden uzaklaştırılarak konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı