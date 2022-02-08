Okulun balo gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmenin, meslekten ihracı isteniyor - Haberler
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Okulun balo gecesinde öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmenin, meslekten ihracı isteniyor

Haberler.com - Dünya
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İskoçya'da bir okulun balo gecesinde öğretmen ve öğrencinin ilişkiye girdiği iddia edilmişti. İskoç basını, iddiaların odağındaki öğretmenin Melissa Tweedie olduğunu yazdı. Öğrencilerine "Bir dakikalığına da olsa öğretmen ve öğrenci gibi davranmayalım" dediği öne sürülen kadının meslekten ihracı isteniyor. Ayrıca mahkeme süreci de devam ediyor.

İskoçya'da geçtiğimiz haftalarda bir okulun balo gecesindeki skandal olayda bir öğretmenin öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Ancak bu öğretmenin kim olduğu açıklanmadı.

İSKOÇ BASINI ORTAYA ÇIKARDI

Olayın üzerine giden İskoç basını, iddiaların odağındaki öğretmenin 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Melissa Tweedie olduğunu yazdı. Hatta o gece öğretmenin, öğrencilerine, "Bir dakikalığına da olsa öğretmen ve öğrenci gibi davranmayalım" dediği de öne sürüldü.

Okulun balo gecesinde otelde öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmenin, meslekten ihracı isteniyor

YATAKTA YAKALANDILAR

Daha sonra bir öğrencisiyle yakınlaşan Melissa Tweedie'nin odaya giderek cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Diğer öğrencilerin ikiliyi bulmalarının ardından da skandalın patladığı belirtildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından İskoçya Genel Öğretim Konseyi öğretmenin meslekten ihracını istedi. Ayrıca olayla ilgili hukuki süreç de devam ediyor.

Okulun balo gecesinde otelde öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmenin, meslekten ihracı isteniyor

Haberler.com - Dünya

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