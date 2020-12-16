"Okulum Temiz" belgeleri sahiplerini buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Okulum Temiz" belgeleri sahiplerini buldu

16.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:03

Bilecik'te "Okulum Temiz" belgesini almayan hak eden 119 okulun müdürlerine belgelerini İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol takdim etti.

Bilecik'te "Okulum Temiz" belgesini almayan hak eden 119 okulun müdürlerine belgelerini İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol takdim etti.

Milli Eğitim Bakanlığı B ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla bakanlık makam onayı ile "Okulum Temiz" belgelendirme programı yürürlüğe alınmış ve uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda il genelinde "Okulum Temiz" belgesini almayan hak eden 119 okulun müdürlerine belgelerini İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol takdim etti. - BİLECİK

'Okulum Temiz' belgeleri sahiplerini buldu
'Okulum Temiz' belgeleri sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

'Mutfağımda Sıfır Atık' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
"Mutfağımda Sıfır Atık" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
'Dünya Okulu' belgesi alan uluslararası imam hatip lisesi hedef büyüttü
"Dünya Okulu" belgesi alan uluslararası imam hatip lisesi hedef büyüttü
İkinci kez düzenlenen 'Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri' sahiplerini buldu
İkinci kez düzenlenen "Kuzey Makedonya Türkleri Yücel Ödülleri" sahiplerini buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akbağ Gülben Ergen Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Okan Buruk Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Ankara Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Okulum Temiz" belgeleri sahiplerini buldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:04:43. #1.14#
title