Okulların açılmasıyla İstanbul güne trafikle başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların 12 Ekim tarihinde açılacağını söylemesinin ardından bugün yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim, alınan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bugün yeniden başladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU %54 ÖLÇÜLDÜ

Okulların tekrardan açılmasıyla çalışmaya başlayan servisler trafikte yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle trafikte uzun kuyruklar meydana geldi. Metrobüs, otobüs ve metro duraklarında da yoğunluk yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol durum haritasında saat 08.15 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU