Tüm ülke Bakan'ın çağrısına destek verdi! On binlerce okulda İstiklal Marşı sesleri yükseldi
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Tüm ülke Bakan'ın çağrısına destek verdi! On binlerce okulda İstiklal Marşı sesleri yükseldi

11.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:04

Yeni hafta başlarken, yurt genelindeki on binlerce okulda aynı anda İstiklal Marşı okundu. Marşın okunması için çağrıda bulunan Bakan Selçuk, "100. yılında İstiklal Marşı'mızı anmak istedik. Ben inanıyorum ki balkonlardan, sokaklardan, insanlarımız bu marşa eşlik ettiler. Onların heyecanını paylaşıyorum" ifadelerinde bulundu.

"Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısında bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık tarafından hayata geçirilen etkinlik kapsamında düzenlenen bayrak törenine katıldı. Bakanlık binasında düzenlenen törende Bakan Selçuk, mesai arkadaşlarıyla birlikte Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

"İSTİKLAL MARŞI'MIZI 100. YILINDA ANMAK İSTEDİK"

Bakan Selçuk, törenin ardından yaptığı açıklamada, "Bayrak töreni hepimizin hayatında okullarda çok çok özel hatıraları olan törenler. Ancak salgın şartları nedeniyle yüz yüze İstiklal Marşı'mızı okuyabilmek konusunda bazı kısıtlamalar yaşıyoruz. Sadece TRT EBA ekranlarında, televizyonlarda, canlı derslerde çocuklarımızla her pazartesi İstiklal Marşı'mızı okuyoruz. Ancak yüz yüze okuma konusunda bir kısıtımız var. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100'üncü yılında bu konuda daha yüksek bir farkındalıkla İstiklal Marşı'mızı yüz yüze beraber okuyalım istedik ve Türkiye'nin her bir yönünde on binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşı'mız okundu. Ben inanıyorum ki balkonlardan, sokaklardan, esnaflarımız, çalışanlarımız, insanlarımız bu marşa eşlik ettiler. Bugün yaptığımız bu faaliyetle, İstiklal Marşı'mızın okunuşu ile ilgili çocuklarımız da öğretmenlerimiz de başka bir farkındalığı da gündeme getirmiş olduk. Ben tüm öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin İstiklal Marşı'nı okurken duydukları heyecanı paylaşıyorum ve hepsini güzel bir hafta diliyorum" dedi.

İşte yurt genelinde düzenlenen bayrak töreninden görüntüler:

Bakan Selçuk: On binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşı okundu
Trabzon
Bakan Selçuk: On binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşı okundu
İzmir
Bakan Selçuk: On binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşı okundu
Hatay
Bakan Selçuk: On binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşı okundu
Erzurum
Bakan Selçuk: On binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşı okundu
İstanbul
Bakan Selçuk: On binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşı okundu
Mardin
Tüm ülke Bakan'ın çağrısına destek verdi! On binlerce okulda İstiklal Marşı sesleri yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

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